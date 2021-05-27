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    13:48, 27 Май 2021 | GMT +6

    Какие меры принимаются для сохранения статуса Талдыкоргана, как экологически чистого города

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аким Алматинской области Амандык Баталов рассказал, какие меры принимаются для сохранения статуса Талдыкоргана, как экологически чистого города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы гордимся тем, что наш Талдыкорган – один из самых чистых городов. Через город протекает прекрасная река Каратал, рядом другие реки. Мы стараемся это сохранить. Один из первых и важных вопросов – газификация. Одним из первых газ пришел в Талдыкорган. Мы разработали проектно-сметную документацию, разбили на несколько этапов. На сегодня мы уже подключили более 24 тысяч абонентов к газу. Вообще, у нас свыше 10 тысяч частных домов. Они все раньше отапливались углем. Когда осенью начинался отопительный сезон, из труб шел дым. На сегодня практически доступ к газу имеют все 10 тысяч домов», - отметил Амандык Баталов.

    По словам акима области, по всей республике в Талдыкоргане самый низкий тариф подключения к природному газу.

    «В Талдыкоргане находятся котельные. Были также квартальные котельни. Мы запланировали и каждый год переводим на газ. В прошлом году перевели три котельни. Моментально воздух очистился. Уголь уже туда не завозится. Мощность также увеличивается», - пояснил аким Алматинской области.


    Теги:
    Другие государственные органы Экология Акимат Алматинская область
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