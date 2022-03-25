Какие меры принимаются для качественного предоставления населению полицейских услуг
«За счет устранения излишних бюрократических процедур средний срок привлечения лица к административной ответственности сокращен с 12 до 5 часов, а профилактический учет и контроль – с 5 до 3. Данное время не ведет к улучшению качества сервиса, однако позволяет участковым уделять больше времени работе с гражданами на участке. Кроме того, активно внедряются цифровые технологии. Участковым и патрульным приобретены служебные планшеты. Обеспечен удаленный доступ к ведомственным базам данных. С их помощью проводятся проверки подозрительных лиц, составляются электронные, административные протокола. Судебные процессы по таким делам проводятся в онлайн формате, что исключает необходимость доставления правонарушителей судье», - рассказал на брифинге в СЦК заместитель главы Комитета административной полиции МВД РК.
При содействии офиса программ ОБСЕ в Нур-Султане разработаны пошаговые алгоритмы действий для эффективного качественного предоставления населению полицейских услуг. По словам спикера, эти меры должны значительно сократить число правовых и морально-этических ошибок в служебной деятельности.
«К примеру, для участковых разработаны 52 процедуры, это почти 400 страниц: как заступать на службу, как вести себя при контакте с гражданами, что допустимо и что запрещено делать. Для удобства пользования, на средства, выделенные ОБСЕ, они оцифрованы, разработано специальное мобильное приложение. В ближайшее время приложение будет загружено в рабочие планшеты полицейских. Для сравнения у наших и у американских коллег аналогичные алгоритмы действий составляют более 2х тысяч страниц. Какие результаты от реализации пилота уже получили? Сэкономили 60% времени участковых на административные дела и работу по профилактическому учету, запустили алгоритм оценки риска по бытовому насилию, сократили время реагирования на запросы граждан через новые телеграмм-каналы, установили формат обратной связи заявителя и правонарушителя для оценки качества работы полицейских», - добавил Александр Милюк.