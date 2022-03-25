Какие меры принимаются для качественного предоставления населению полицейских услуг

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какие меры принимаются для эффективного качественного предоставления населению полицейских услуг? Об этом рассказал заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Алексей Милюк, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За счет устранения излишних бюрократических процедур средний срок привлечения лица к административной ответственности сокращен с 12 до 5 часов, а профилактический учет и контроль – с 5 до 3. Данное время не ведет к улучшению качества сервиса, однако позволяет участковым уделять больше времени работе с гражданами на участке. Кроме того, активно внедряются цифровые технологии. Участковым и патрульным приобретены служебные планшеты. Обеспечен удаленный доступ к ведомственным базам данных. С их помощью проводятся проверки подозрительных лиц, составляются электронные, административные протокола. Судебные процессы по таким делам проводятся в онлайн формате, что исключает необходимость доставления правонарушителей судье», - рассказал на брифинге в СЦК заместитель главы Комитета административной полиции МВД РК.

При содействии офиса программ ОБСЕ в Нур-Султане разработаны пошаговые алгоритмы действий для эффективного качественного предоставления населению полицейских услуг. По словам спикера, эти меры должны значительно сократить число правовых и морально-этических ошибок в служебной деятельности.

«К примеру, для участковых разработаны 52 процедуры, это почти 400 страниц: как заступать на службу, как вести себя при контакте с гражданами, что допустимо и что запрещено делать. Для удобства пользования, на средства, выделенные ОБСЕ, они оцифрованы, разработано специальное мобильное приложение. В ближайшее время приложение будет загружено в рабочие планшеты полицейских. Для сравнения у наших и у американских коллег аналогичные алгоритмы действий составляют более 2х тысяч страниц. Какие результаты от реализации пилота уже получили? Сэкономили 60% времени участковых на административные дела и работу по профилактическому учету, запустили алгоритм оценки риска по бытовому насилию, сократили время реагирования на запросы граждан через новые телеграмм-каналы, установили формат обратной связи заявителя и правонарушителя для оценки качества работы полицейских», - добавил Александр Милюк.