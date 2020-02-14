Какие меры принимаются для качественного отправления правосудия в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В ходе брифинга по итогам работы специализированного межрайонного административного суда города Нур-Султана судья Мадениет Омарбекова рассказала о том, какие меры принимаются для качественного отправления правосудия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы постоянно проводим обучающие семинары. Ежемесячно проходят семинарские занятия, где мы анализируем отмену изменений судебных актов. Судей, которые допустили наибольшую отмену, мы направляем на обучение на стажировку в суд города Нур-Султана либо в Академию правосудия при Верховном суде Республики Казахстан. Сейчас особое внимание уделяется качеству составления судебных актов в новом формате», - пояснила судья.

Мадениет Омарбекова также рассказала о внесенных изменениях в Кодекс административного правонарушения.

«С целью снижения нагрузки на судей из подведомственности суда 63 состава переданы на рассмотрение в уполномоченные органы. Также по 37 составам введены альтернативные виды взысканий о незамедлительном рассмотрении дела при поступлении ходатайств от лица, в отношении которого ведется дело об административном правонарушении. Кроме того, введены альтернативные виды взысканий о подаче сторонами ходатайства, о вступлении судебного акта в законную силу немедленно, об усилении ответственности за управление транспортного средства в состоянии опьянения», - отметила судья.

М.Омарбекова подчеркнула, что если лицо, вовлеченное в административный суд, и потерпевший желают немедленного рассмотрения дела, то дело по их ходатайству направляется в административный суд и дело разрешается незамедлительно.

«Если по статье 608 части 1 «Управление транспортным средством в алкогольном опьянении» на 3 года лишали права управления транспортным средством, то сейчас добавили санкции в виде ареста на 15 суток и лишение права управления транспортным средством сроком на 7 лет. Надеемся, что ужесточение мер дисциплинирует водителей», - добавила М. Омарбекова.