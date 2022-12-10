Какие меры принимают в Казахстане для стабилизации цен на продукты

10 Декабря 2022, 23:10

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Под председательством заместителя Премьер-Министра – министра торговли и интеграции Серика Жумангарина рассмотрены основные факторы влияния на ценовую ситуацию по социально значимым продуктам питания и принимаемые для стабилизации цен меры. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьера.

Основной акцент на совещании был сделан на результатах работы региональных комиссий по расследованию посреднических схем. За прошедшую неделю, по итогам анализа электронных счетов-фактур, Комитет торговли выявил факты реализации куриных яиц через посредников с надбавкой, превышающей установленную законодательством.

В частности, в Карагандинской области ТОО «Агрофирма Курма» реализовывала яйца первой категории предприятиям Карагандинской, Жамбылской и Улытауской областей, которые перепродавали продукцию с торговой наценкой от 21 до 45%. В числе покупателей яиц с торговой надбавкой в 45% – карагандинский хлебокомбинат. Все материалы переданы в акиматы регионов для принятия соответствующих мер.

С начала декабря Агентство по защите и развитию конкуренции вынесло 14 уведомлений производителям яиц по признакам антиконкурентных согласованных действий. На сегодняшний день птицефабрики Павлодарской, Северо-Казахстанской, Западно-Казахстанской областей, г. Астаны исполнили 7 уведомлений путем снижения цен на 7-10%.

По признакам установления монопольно высоких цен и ценового сговора начато 7 расследований в отношении птицефабрик в Костанайской, Алматинской, Жамбылской, Туркестанской областях, г. Шымкенте.

На совещании озвучены промежуточные итоги рейтинга акиматов в части эффективности работы по сдерживанию цен, составленного Министерством торговли и интеграции. Работа акиматов оценивается по нескольким показателям, в числе которых – продовольственная инфляция, недельный и общегодовой рост цен на социально значимые продукты питания, достижение целевого индикатора по «оборотной схеме», проведение ярмарок, финансирование сахарных заводов, работа по выявлению фактов превышения торговой надбавки. Последние места в этом рейтинге заняли Акмолинская и Улытауская области.

«Случаи, когда товар уходит через посредников по серым схемам с высокой накруткой – это результат упущенного государственного контроля, реальность, как формируется цена сегодня, когда ответственные на местах люди не ставят работу по стабилизации цен на продукты во главу угла. Комитет торговли должен продолжить работу по анализу ЭСФ по всей группе социально значимых товаров. Нужно пресечь практику нарушения торговой надбавки, для чего все региональные комиссии, при координации Комитета торговли, должны пересмотреть алгоритмы своей работы, разбирать и находить причины резкого подъема цен на заседаниях не менее 2 раз в неделю», — заявил Серик Жумангарин.

Особое внимание на каждом совещании по стабилизации цен на основные продукты питания уделяется процессу выделения оборотного финансирования отечественным сахарным заводам и проводимой работе по стабилизации цен на овощи в предстоящее межсезонье. Как известно, основной рост индекса цен на СЗПТ пришелся в период ввода санкций в отношении Российской Федерации, запрета на экспорт сахара и зерна из РФ в марте 2022 года. Дополнительными факторами стали высокий курс рубля и период межсезонья, которые дали рост цен на овощи.

На данный момент договоры займа с сахарными заводами подписали Атырауская, Жамбылская, Павлодарская, ЗКО, Карагандинская, СКО, Акмолинская области на общую сумму 7,664 млрд тг. На стадии подписания — Жетысуская, ВКО, Костанайская, Мангистауская, Кызылординская области, Алматы.

Вице-министр сельского хозяйства Женис Осербай на примере картофеля разъяснил механизм реализации первого этапа новых подходов работы стабфондов. Согласно расчетам, общегодовая потребность страны в картофеле составляет 1,183 млн тонн. Основной рост цен на этот корнеплод приходится на апрель-июнь, когда старый урожай подошел к концу, а нового еще нет.

К примеру, для покрытия потребности внутреннего рынка в этот период необходимо порядка 244 тысячи тонн картофеля. Согласно данным акиматов, в регионах на этот период законтрактовано порядка 100 тысяч тонн картофеля, в том числе в рамках форвардных договоров – 68,3 тысячи тонн, по «оборотным схемам» – 32 тысячи тонн. Остальные объемы потребности будут обеспечены за счет традиционных каналов поставок, т.е. контрактации бизнеса (через торговые сети, оптовых поставщиков). В мае-июне 2023 года потребность внутреннего рынка будет обеспечена за счет контрактации раннего картофеля Туркестанской области и импортных поставок из южных стран.

Аналогичные схемы будут реализованы по всем социальным видам плодоовощной продукции, подверженных наибольшему росту цен в межсезонье. Конкретные потребности каждого региона в импорте и ранних овощах уточняются.