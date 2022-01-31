Какие меры принимают для стабилизации цен на продовольствие в ЗКО

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Западно-Казахстанской области принимаются меры для стабилизации цен на продовольствие. Об этом сообщил пресс-служба Министерства торговли и интеграции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В соответствии с поручением Главы государства К.К. Токаева на заседании Мажилиса Парламента Республики Казахстан от 11 января, в части сдерживания цен на социально значимые продовольственные товары, акиматом Западно-Казахстанской области проведены переговоры с крупными торговыми субъектами касательно увеличения запасов продукции и сдерживанию цен на уровне декабря 2021 года. Индекс цен за неделю составил 100,5%. Зафиксировано повышение цен на картофель – 103,9%, морковь – 101,3% и на капусту – 115,4%. Основной причиной повышения является рост цен у реализаторов в РФ, Турции и Таджикистана», – говорится в сообщении.

Отмечается, что для стабилизации цен на социально значимые продукты, в рамках механизма «оборотная схема» и для закупа продовольственных товаров, в стабилизационный фонд предусмотрено 1,2 млрд тенге. В настоящее время имеется запас продовольственных товаров в объеме 7 551 тонна продовольствия, в том числе 904 тонны муки 1-го сорта. На сегодняшний день в области цена на хлеб из муки 1-го сорта составляет 80 тенге за булку. Дополнительно планируется предоставить займы для стабилизации цен на гречневую крупу, рис, рожки, соль и белый сахар.

Также сообщается, что для формирования стабилизационного фонда путем заключения форвардных контрактов, в целях стабилизации цен на овощную продукцию в межсезонный период планируется выделить 550 млн тенге.

Вместе с этим, создан запас продовольственной пшеницы и семян подсолнечника для стабилизации цен на муку и хлеб 1-го сорта, макаронные изделия и растительное масло.

Эти меры позволят обеспечить социально уязвимые группы населения основными продовольственными товарами по доступным ценам до нового урожая. Принимается ряд оперативных мер для сдерживания цен на социально значимые продовольственные товары.

Также проводится работа по другим направлениям, которые могут спровоцировать повышение цен на продовольственные товары. В частности, проведена разъяснительная работа с торговыми рынками по недопущению необоснованного повышения арендной платы. В результате руководители рынков приняли решение об отмене запланированных повышений арендной платы.