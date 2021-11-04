Какие меры принимают для сдерживания роста цен на продукты в Актюбинской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Какие меры принимаются для сдерживания цен на социально значимые продовольственные товары в Актюбинской области, рассказал аким региона Ондасын Уразалин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На рост цен влияют очень много внешних факторов, начиная от завоза тех продуктов питания, которые у нас не производятся. У нас уязвимое звено: допустим, растительное масло, гречка. Но от этого нашим жителям не легче. Глава государства обращает внимание на обуздание инфляции, сдерживание роста цен и принимаемые меры. Мы провели определенный анализ, что мы можем в пределах региона производить сами и обеспечивать. Есть два механизма: стабилизационный фонд и выделение средств для оборота организациям на приобретение тех или иных социально значимых продуктов», - пояснил Ондасын Уразалин в ходе пресс-конференции в Службу центральных коммуникаций.

По словам главы региона, на эти цели с учетом последней сессии Маслихата в общей сложности выделено на стабфонд 2,2 млрд тенге, на оборотную схему - около 1 млрд тенге.

«Это предназначено на определенный круг товаров для сдерживания. Также есть много составляющих вопросов - вопросы хранения, доставки, транспортировки. Проблема, которая была связана с сезонными колебаниями цен весной и летом этого года, постараемся этого не допустить. В целом тот перечень необходимых товаров - картофеля, лука, капусты мы начали поставлять в хранилища, чтобы в межсезонье не допустить вопрос по ценам. Мы как местные исполнительные органы обязаны этот вопрос решать. Надеемся, что резкого скачка цен, как было летом, мы не допустим», - подчеркнул аким.

Напомним, председатель Агентства по защите и развитию конкуренции Серик Жумангарин рассказал, насколько и почему выросли цены в Казахстане.