Какие меры принимают для импортозамещения в строительной отрасли в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Заместитель акима Северо-Казахстанской области Даурен Жандарбек проинформировал на онлайн-туре о том, как в регионе работают над импортозамещением продукции в строительной отрасли, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам Д. Жандарбека, действует ряд компаний-производителей строительных материалов: «Единство», «Петропавловский завод строительных материалов», «Блок», «Петропавловский завод металлоконструкций». В этом году запустили кирпичный завод мощностью до 40 млн кирпичей в год.

«Кирпич используется на крупных строительных площадках нашей и соседних областей. При выходе на проектную мощность будет обеспечена 30%-я потребность региона в кирпиче. Поскольку остается большая потребность в материале, инвестор решил увеличить мощность производства. Завершается монтаж печей обжига. Планируется приобретение оборудования для автоматизации процесса», - проинформировал замакима области.

Открыли два завода по выпуску железобетонных изделий. Наладили производство плит перекрытия, бетонных колец, фундаментных блоков, реализуется бетон в сыром виде. Сумма инвестиций в проекты - более 1 млрд тенге.

Производят в регионе сухие строительные смеси. Мощность завода составляет 13 тысяч тонн готовой продукции в год.

Завершается строительство завода по производству автоклавных газоблоков и плит.

«Российским инвестором реализуется проект по производству легких стальных тонкостенных конструкций, которые применяются при строительстве наших молочно-товарных ферм и откормочных площадок. ТОО «ГОРТЕК.КЗ» прорабатывает вопрос реализации проекта по производству железобетонных труб методом вибропрессования. Компания ООО «ДуПраГласс» приобретает простаивающее здание бывшего машиностроительного завода в городе Мамлютке с целью организации производства стеклоизделий строительного назначения», - добавил Д. Жандарбек.

В регионе действуют 10 предприятий в отрасли деревообработки и производства продукции из древесины.