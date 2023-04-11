Какие меры принимает Правительство Казахстана по реформированию высшего образования

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Высшее образование и наука в Казахстане находятся на стадии стремительного развития, открывая новые горизонты для академического и интеллектуального прогресса в нашей стране. Прежде всего, высокие темпы развития этих областей обусловлены динамикой научно-технологического прогресса и демографическими процессами в регионе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства науки и высшего образования.

Казахстан уделяет важное внимание развитию системы высшего образования, считая ее ключевым фактором экономического роста и инновационного развития. В последние годы Правительство Казахстана предпринимает масштабные меры по модернизации и реформированию высшего образования, внедряя передовые методы обучения, развивая современные инфраструктуры и поддерживая академическую мобильность.

Одной из приоритетных задач развития высшего образования в Казахстане является повышение его качества и конкурентоспособности на международном уровне. В рамках этой стратегии внедряются инновационные программы обучения, улучшается уровень научно-исследовательской деятельности вузов, повышается качество образовательной инфраструктуры, расширяется доступ населения к высшему образованию.

Уже по итогам 2022 года были обновлены 71% образовательных программ казахстанских высших учебных заведений, 2 вуза обрели статус исследовательского, на 19% увеличено количество образовательных грантов, стипендии студентов выросли в 2 раза.

За прошедший год заметно улучшилось международное академическое сотрудничество. В течение прошлого года отраслевое министерство провело сложную работу по открытию 4 филиалов зарубежных вузов в нашей стране. До 2029 планируется, что к этим четырем новым прибавятся еще девять филиалов. Сейчас, как отмечают в министерстве науки и высшего образования, ведутся активные переговоры с зарубежными партнерами, обсуждаются детали и планы конкретных действий.

Помимо открытия зарубежных филиалов вузов в прошлом году Казахстан приложил усилия для развития региональной образовательной кооперации. В результате проведенной работы было подписано соглашение о создании Альянса Центрально-Азиатского пространства в высшем образовании, что само по себе стало ознаменованием начала нового и качественно другого этапа академического сотрудничества между странами региона.

В конце 2022 года системное решение нашли долгоиграющие проблемы, связанные со строительством и эксплуатацией студенческих общежитий. На протяжении многих лет государство откладывало вопрос нехватки общежитий в долгий ящик, создавая «ахиллесову пяту» для вновь назначенных министров образования. Однако в прошлом году создание отдельного министерства по вопросам высшего образования позволило государству сконцентрировать внимание на этой острой проблеме и призвать частный бизнес на помощь. По результатам конструктивных встреч и переговоров представителей МНВО и бизнеса были пересмотрены условия государственно-частного партнёрства, которые создали надёжный фундамент долгосрочного сотрудничества по обеспечению студентов комфортными общежитиями.

В конце марта этого года постановлением Правительства РК была утверждена Концепция развития высшего образования и науки на 2023 – 2029 годы. В этой концепции четко отражены приоритеты дальнейшего развития сферы на среднесрочную перспективу. Так, в области высшего образования государство планирует уделить особое внимание следующим вопросам:

- доступность высшего и послевузовского образования;

- опережающее кадровое обеспечение;

- развитие инфраструктуры и цифровой архитектуры высшего образования;

- интернационализация высшего и послевузовского образования;

- третья миссия университета;

- развитие обучения в течение всей жизни;

- развитие системы непрерывного образования и признание результатов неформального обучения;

- развитие системы сертификации и расширение охвата населения неформальным образованием;

- повышение цифровых компетенций граждан.

Важная составляющая развития науки в Казахстане – это поддержка научных исследований и инноваций. Правительство активно инвестирует в различные научные программы и проекты, способствуя созданию благоприятной среды для научных исследований в различных областях, таких как информационные технологии, энергетика, биомедицина, экология и другие.

Только в прошлом году Правительство увеличило финансирование казахстанской науки в 3,5 раза на ближайшую трёхлетку. Это, прежде всего, позволило решить проблему с выплатами ученым и обеспечить рост их заработных плат в 2 раза. Кроме того, были созданы условия для поддержки молодых ученых и исследователей, в том числе за счет организации бесплатных стажировок в ведущих зарубежных институтах и лабораториях мира.

Сегодня Казахстан также стремится развивать научно-исследовательскую инфраструктуру, создавая современные лаборатории, научно-технологические парки, инновационные центры и технопарки у себя в стране. Согласно Концепции развития отрасли в Казахстане также планируется внедрение новой модели администрирования науки, развитие университетской науки и реализация мер, направленных на развитие прикладной науки и экосистемы коммерциализации результатов научной и научно-технической деятельности.

Все это способствует развитию технологического предпринимательства и созданию инновационных продуктов и услуг, что в свою очередь способствует экономическому росту и повышению конкурентоспособности Казахстана на мировой арене.

Однако, важно отметить, что развитие высшего образования и науки – это непрерывный процесс, требующий постоянного развития и усовершенствования. Казахстанские ученые и образовательные учреждения должны продолжать стремиться к достижению новых научных открытий, инноваций и разработок, которые будут способствовать долгосрочному развитию страны и повышению ее престижа на международной арене.

С поддержкой Правительства, активной научной деятельности, инновационных подходов и вовлечения молодежи, Казахстанская наука будет продолжать добиваться новых высот, способствуя построению современного и процветающего Нового и Справедливого Казахстана.