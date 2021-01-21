Какие меры принимает Минздрав РК для снижения предельной цены на лекарства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерством здравоохранения установлен особый порядок формирования предельных цен на случай чрезвычайной ситуации, подъема инфекционных заболеваний. По словам исполняющей обязанности директора департамента лекарственной политики Министерства здравоохранения РК Ботагоз Сыздыковой, для снижения предельной цены были исключены расходы на маркетинг, также снижены оптово-розничные наценки , передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Прежде всего, принятые решения Министерством направлены на защиту интересов наших граждан, на их защиту от необоснованного повышения цен в аптеках. Любые проверки, в том числе на соблюдение предельных цен коснутся не только аптек, но и производителей, и оптовых дистрибьюторов. Кроме того, в каждом конкретном случае, на каждую предельную цену, на конкретное торговое наименование Министерство здравоохранения готово к диалогу. Данное решение было принято в целях защиты прав наших пациентов. В летний период подъема заболевания коронавирусной инфекции отмечались факты превышения цен на лекарственные средства в аптеках. По итогам проведенных проверок в отдельных случаях факты необоснованного повышения цен подтвердились. Было проведено соответствующее расследование и были приняты меры административного взыскания. Министерством здравоохранения был установлен особый порядок на случай чрезвычайной ситуации, подъема инфекционных заболеваний, особый порядок формирования предельных цен», - пояснила Ботагоз Сыздыкова.

Так для снижения предельной цены были исключены расходы на маркетинг, снижены оптово-розничные наценки.

«Я понимаю озабоченность своих коллег. При проверках будет индивидуальный подход в каждом конкретном случае. Проверки коснутся не только аптечных организаций, но и производителей в первую очередь, а также дистрибьюторов, осуществляющих оптовую реализацию, на предмет соблюдения принципов формирования предельной цены», - заверила исполняющая обязанности директора департамента лекарственной политики.

По ее словам, для лечения пациентов с коронавирусом предусмотрены бесплатные лекарственные средства.

«Кроме того, я бы хотела успокоить наших пациентов. Для лечения коронавирусной инфекции лекарственные препараты предусмотрены на бесплатной основе. В случае заболевания необходимо обратиться в свою поликлинику, где лечащий врач назначит препараты. В основном это жаропонижающие препараты, но для пациентов с повышенными факторами риска - артериальная гипертония, сахарный диабет, бронхиальная астма, беременность, ряд других факторов - лечащий врач назначит другие препараты, которые не позволят развиться заболеванию дальше», - напомнила она.

Кроме того, в случае присоединения к коронавирусной инфекции бактериальной инфекции, в перечне бесплатных препаратов предусмотрены антибиотики и другие препараты для лечения пневмонии. Если состояние пациента будет ухудшаться, предусмотрены такие формы оказания медицинской помощи, как стационарно замещающие - дневной стационар, а также стационарное лечение.

«ТОО «СК-Фармация» были закуплены неснижаемый запас из 44 наименований. Это те же антибиотики, антикоагулянты, нестероидные гормоны, которые в настоящий момент закуплены и имеются в региональных складах, также в медицинских организациях. Объем достаточный. Кроме того, в случае если в аптеках запас все таки снизится, или какие-то препараты будут отсутствовать, в регионах созданы стабилизационные фонды за счет средств местного бюджета, которые в случае отсутствия местного бюджета, будут пополнять их запасы», - отметила Ботагоз Сыздыкова.

По ее пояснению, перечень лекарственных средств, на которые была снижена предельная цена, предназначены для лечения коронавирусной инфекции. Он был сформирован Министерством здравоохранения на основе клинических протоколов лечения коронавируса.

«Что касается включения в данный перечень лекарственных средств, не имеющих отношения к лечению коронавирусной инфекции, хотелось бы отметить, что в настоящее время Министерством здравоохранения новый проект предельных цен для оптово-розничной реализации, в котором на данные лекарственные средства установлены предельные цены», - добавила исполняющий обязанности директора департамента лекарственной политики МЗ РК Ботагоз Сыздыкова.