Какие меры принимает Минобороны РК по усилению военной медицины

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Оборонным ведомством прорабатываются вопросы оснащения военно-медицинских подразделений современной медицинской техникой, кадрового обеспечения и совершенствования инфраструктуры, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

«Деятельность военной медицины направлена на военно-медицинское обеспечение личного состава с целью восстановления их боеспособности. Кроме этого, военная медицина Вооруженных Сил активно вовлечена в борьбу коронавирусной инфекцией в стране и задействована в подготовке к миротворческой миссии», – отметил в своем выступлении на заседании Комитета по международным делам, обороне и безопасности Мажилиса Парламента заместитель министра обороны генерал-майор Мухамеджан Таласов.

Вместе с тем, в настоящее время имеется ряд недостатков. В частности, только три госпиталя: в Нур-Султане, Алматы и Талдыкоргане и 15 медпунктов размещены в специальных зданиях, предназначенных для лечебных учреждений. Министерством обороны прорабатывается вопрос строительства Военно-морского госпиталя в городе Актау и госпитально-поликлинического комплекса в Нур-Султане, а также закуп и возведение зданий для медицинских пунктов из модульных конструкций.

Военная медицина Вооруженных Сил представлена 20 военно-медицинскими учреждениями и более 130 медицинскими подразделениями.

Ежегодно на санаторно-курортное лечение направляются более 1 000 военнослужащих и военных пенсионеров. Оборонным ведомством предложены поправки в Закон РК «О воинской службе и статусе военнослужащих» касательно предоставления санаторно-курортного лечения по медицинским показаниям, направленные на улучшение социальной защищенности военнослужащих.

Другие предложения предусматривают получение медицинских услуг в военно-медицинских подразделениях силовых ведомств за счет бюджетных средств вне зависимости от ведомственной принадлежности, а также оказание медицинской помощи военнослужащим в гражданских организациях здравоохранения вне зависимости от наличия по месту воинской службы военно-медицинских учреждений.

В целях подготовки кадров и повышения квалификации врачей Министерством обороны возобновлен набор курсантов в Военный институт Сил воздушной обороны для обучения медицинским специальностям. В настоящее время в вузе обучаются 12 курсантов первого курса, 23 интерна шестого и 15 интернов седьмого курсов. Планируется ежегодно набирать по 25 курсантов, внести изменения в законодательство по подготовке военных врачей по программе резидентуры, сообщила пресс-служба Минобороны.



