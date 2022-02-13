Какие меры примет Правительство РК для обеспечения экономической стабильности

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какие меры намерено принять Правительство Казахстана для контроля и снижения инфляции, совершенствования тарифной политики, обеспечения финансовой дисциплины и прозрачности, читайте в материале МИА «Казинформ».

На расширенном заседании Кабмина с участием Главы государства было отмечено, что по направлению «Обеспечение макроэкономической стабильности» Правительство сконцентрируется на реализации Комплекса мер по контролю и снижению инфляции, совершенствовании тарифной политики, обеспечении финансовой дисциплины и прозрачности.

«Для насыщения внутреннего рынка и недопущения дефицита будет увеличено производство социально значимых продовольственных товаров. Также будет реализован первый этап создания Национальной товаропроводящей системы», - сказал Премьер-Министр РК Алихан Смаилов.

По его словам, внутренний рынок будет обеспечен сжиженным нефтяным газом дополнительно в объеме 150 тыс. тонн.

Цены на сырой и товарный газ будут зафиксированы до 1 января 2024 года на уровне декабря прошлого года.

В рамках мероприятий по совершенствованию тарифной политики будут приняты законодательные меры по повышению прозрачности деятельности субъектов естественных монополий и обеспечению контроля за реализацией ими инвестиционных программ.

Также планируется выделить нуждающиеся категории населения в отдельную группу при оплате коммунальных платежей.

Для формирования бережного отношения к водным ресурсам и установления объективной платы с 2023 года будет введен дифференцированный тариф по объемам потребления воды.

Кроме того, будет принята новая Концепция управления государственными финансами до 2030 года.

Повышение эффективности налогового и таможенного администрирования, дальнейшая цифровизация обеспечат прозрачность процедур и повышение доходов бюджета.

Для укрепления бюджетной самостоятельности регионов будет осуществлено реформирование межбюджетных отношений.

В целях повышения эффективности бюджетных расходов будет проведен анализ мер господдержки и преференций для бизнеса.

Также будет усилен контроль за целевым и эффективным использованием выделяемых из бюджета средств.

По направлению «Диверсификация экономики» разработана новая Концепция инвестиционной политики.

Планируется законодательно повысить прозрачность и упростить процедуры предоставления права недропользования и изменения условий контрактов.

Также будут изменены подходы к механизмам государственно-частного партнерства с учетом необходимости сбалансированного распределения обязанностей, гарантий, рисков и доходов между инвесторами и государством.

«Будет внедрен улучшенный модельный контракт в сфере недропользования. Совместно с созданным Советом отечественных предпринимателей будут реализовываться меры по дальнейшему улучшению бизнес климата.В целях сокращения государственного участия в экономике определены более четкие критерии отбора активов государственного и квазигосударственного секторов, подлежащих передаче в конкурентную среду. Это позволит обеспечить большую прозрачность принятия решений. Для повышения эффективности и общей социально-экономической отдачи для государства предусмотрено кардинальное реформирование АО «ФНБ «Самрук-Казына» и НУХ «Байтерек», - добавил Алихан Смаилов.

С целью дальнейшего развития предпринимательства и конкуренции предусмотрена реализация комплексных мер по поддержке и развитию малого и среднего бизнеса.

В рамках регулирования с «чистого листа» планируется создание Реестра обязательных требований.

Будут внедрены региональные программы развития МСБ, адресные меры с упором, в том числе, на моногорода и сельские населенные пункты.

Кабмин предлагает провести функциональный анализ НПП «Атамекен», в том числе в целях повышения эффективности ее работы по поддержке субъектов МСБ.

В рамках дальнейшего осуществления политики индустриализации предусмотрена реализация 254 индустриальных проектов стоимостью более 4,7 трлн тенге.

В рамках данных проектов к 2025 году будут созданы более 46 тыс. постоянных рабочих мест.

Важным элементом индустриальной политики, как отмечают в Правительстве, станет комплексная программа по развитию МСБ вокруг крупных предприятий металлургии, машиностроения и строительной отрасли.

Промышленные предприятия будут обеспечены равным доступом к инфраструктуре (земля, газ, вода, электричество).

На Программу льготного автокредитования для приобретения населением отечественных автомобилей эконом класса будет направлено более 100 млрд тенге.

Для решения жилищного вопроса в текущем году планируется ввод в эксплуатацию 17,3 млн кв. м жилья или 160 тыс. жилищ.

Для решения проблем 70 тыс. очередников будет внедрен механизм субсидирования части платы за арендное жилье в частном жилищном фонде.

Для исключения «цифрового неравенства» в перспективных сельских населенных пунктах планируется повысить качество мобильного интернета.

Также планируется запуск технологий связи 5G в крупных городах и работы негеостационарных спутниковых систем для обеспечения интернетом отдаленных населенных пунктов.

В сфере туризма будут реализованы инвестпроекты в ключевых туристических дестинациях на территории страны.

По мере снятия карантинных ограничений в текущем году планируется привлечь около 500 тыс. въездных туристов.

В сфере логистики и торговли будет принята Единая стратегия развития трансграничных хабов, а также планируется реализация мер по стимулированию национальной электронной торговли.

«Будет увеличена пропускная способность магистральных железнодорожных сетей, а также снижена стоимость логистических услуг. Предусмотрена дальнейшая реконструкция автомагистралей, связывающих столицу с регионами по лучевому принципу. В сфере креативной экономики будут законодательно определены понятие и классификация видов деятельности креативных индустрий. Также будут приняты меры по стимулированию предпринимательства в этой сфере и по усилению защиты интеллектуальной собственности», - проинформировал Алихан Смаилов.

В аэрокосмической деятельности планируется начать работу по замещению спутников дистанционного зондирования Земли среднего и высокого разрешений.

Будет разработан законопроект по применению космического мониторинга во всех отраслях экономики, особенно в сфере земельных отношений и АПК.

Также продолжится реализация мер, направленных на снижение выбросов загрязняющих веществ, совершенствование систем управления отходами и водными ресурсами, восстановление озер.

Пересматриваются ставки утилизационного сбора с автотранспорта и сельхозтехники в сторону существенного их уменьшения.

Также будут реализованы мероприятия по снижению объема сброса сточных вод, сокращению потребления пресной воды для технологических нужд, уменьшению количества стихийных свалок.

В рамках модернизации государственного управления для исключения дублирования информационных систем госорганов и их полной интеграции будет обеспечен переход на единую IT-платформу и проведен реинжиниринг процессов и процедур в госорганах. Предлагается разработка проекта Цифрового Кодекса.

В соответствии с принципом «слышащего государства» руководители центральных и местных исполнительных органов будут проводить регулярные встречи с населением и оперативно реагировать на поступающие запросы.

Планируется реализация мер по расширению доступа населения и бизнеса к базам данных.

В Кабмине заверяют, что для повышения удобства госуслуг и удовлетворенности их качеством будет расширен перечень проактивных цифровых сервисов.

В онлайн-формате будет обеспечено прозрачное предоставление земель и ведение очередей на получение земельных участков для индивидуального жилищного строительства.

В сфере гражданского общества будет принят второй пакет законодательных инициатив по защите прав потребителей. Для формирования нового формата общественного договора будут сформированы новые составы общественных советов с широким привлечением представителей неправительственных организаций, гражданских активистов, политических партий и средств массовой информации.

В сфере религии и межэтнических отношений продолжится работа по профилактике и противодействию религиозному экстремизму в интернет-пространстве, в особенности среди молодежи.

Будет реализован комплекс мер по недопущению любых форм унижения чести и достоинства по языковому и этническому признакам.

В целях популяризации изучения государственного языка и воспитания патриотизма будут реализованы просветительские и социальные проекты.

Для повышения уровня открытости центральных и местных госорганов будут внедрены новые критерии оценки их работы со СМИ.

В правоохранительной сфере продолжится работа по реализации принципа «полиции шаговой доступности».

Будет повышен уровень материально-технического оснащения и степень правовой защищенности сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих.

Также планируется усилить оснащение органов гражданской защиты пожарной, оперативно-спасательной и специализированной техникой и оборудованием.

Увеличится штатная численность вновь создаваемых объектов противопожарной инфраструктуры и водно-спасательных станций.

Для обеспечения защиты населения от природных чрезвычайных ситуаций будут построены защитные сооружения и селезадерживающие плотины, также предусмотрена очистка русел рек.



