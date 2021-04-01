Какие меры предприняты в ВКО для стабилизации цен на социально значимые продукты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Какие меры предприняты в ВКО для стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары. Об этом рассказали представители управлений предпринимательства, сельского хозяйства, а также социально-предпринимательской корпорации «Ертiс» в ходе онлайн пресс-конференции.

По информации спикеров, индекс цен на социально-значимые продовольственные товары с начала года по городу Усть-Каменогорску составил 102,7 процента, что ниже среднереспубликанского показателя на 0,3% процента, по городу Семею составил 103 процента, что ровно среднереспубликанскому показателю.

В областном центре с начала года рост цен отмечен по девяти товарам. На 20 процентов подорожали яйца куриные, на 9,6 процентов – подсолнечное масло, на 6,3 процента – сахар, 4,6 процента – рожки. Также цена повысилась на гречневую крупу, капусту, говядину, морковь, сливочное масло. Отмечено снижение цен на шлифованный рис.

В Семее на 22,4 процента подорожали яйца куриные, на 15, 8 процента подсолнечное масло, 4,5 процента сахар. Отмечается подорожание капусты, гречневой крупы, репчатого лука, моркови, говядины. Снизились цены на мясо кур и шлифованный рис.

Как рассказала заместитель руководителя управления предпринимательства Ольга Григорьева, в целях стабилизации цен принимаются меры. Были заключены меморандумы о применении минимальной 10% торговой надбавки с 2,5 тысячами сельхозтоваропроизводителей, оптовыми реализаторами и торговыми объектами. Для их реализации действуют 44 социальных магазина и 465 социальных уголков.

Акиматами городов и районов заключены меморандумы о применении минимальной 7 – 10% торговой надбавки при реализации социально-значимых продовольственных товаров, в том числе на яйцо, масло подсолнечное, хлеб первого сорта.

По информации председателя правления АО «СПК «Ертiс» Эльдара Тумашинова, в соответствии с решением комиссии по обеспечению реализации механизмов стабилизации цен, предоставлен заем крупному молокоперерабатывающему предприятию области - ТОО «Восток – Молоко» для стабилизации цен на молоко пастеризованное 2,5% жирности в мягкой упаковке, кефир 2,5% жирности в мягкой упаковке, творог 5 – 9% жирности.

Достигнуты договорённости с хлебопекарнями ТОО «Eco-Agro», ТОО «Каравай» об отгрузке хлеба первого сорта по минимальной стоимости в торговые объекты города, конечная цена реализации составляет 75 – 85 тенге за булку.

В рамках снижения цен на масло подсолнечное подписан Меморандум с руководством предприятия ТОО «Усть-Каменогорский маслозавод» об отгрузке подсолнечного рафинированного масла в социальные точки города по цене 610 тенге. Заключен антимонопольный комплаенс с АО «Май», «Усть-Каменогорский маслозавод», Востоксельхозпродукт (на масло подсолнечное), ТОО «Энпас» (яйцо куриное), также с двумя оптовыми реализаторами.

Кроме того, достигнуто соглашение по отгрузке яйца первой категории по 350 и 360 тенге для дальнейшей реализации населению по 370 и 380 тенге на социальных торговых объектах. В связи с превышением пороговых значений розничных цен более чем на 15 процентов, управлением предпринимательства и индустриально-инновационного развития разработано постановление по утверждению предельных цен на яйцо куриное первой категории, в размере 405 тенге за десяток.

На постоянной основе в области проводятся заседания региональных штабов по недопущению необоснованного роста цен на социально-значимые продовольственные товары. С начала этого года проведено 106 заседаний.

Для решения проблемных вопросов по получению МИО и департаментом Комитета по защите и развитию конкуренции по ВКО информации от субъектов торговли необоснованно повышающих цен создана рабочая группа. В нее вошли представители местных исполнительных органов, прокуратуры, департамента полиции, экономических расследований, государственных доходов, по защите и развитию конкуренции, контроля качества товаров и услуг, Палаты предпринимателей «Атамекен», антикоррупционной службы и АО «СПК «Ертіс».

Также в целях сдерживания цен на регулярной основе проводится мониторинг цен в торговых объектах, с привлечением сотрудников местных представительных и исполнительных органов, Агентства комитета по защите и развитию конкуренции, а также представителей партии «Nur Otan».

Вопрос стабилизации цен находится на постоянном контроле.