НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О том, какие меры предпринимаются в Казахстане по борьбе с киберпреступностью, рассказал заместитель начальника департамента криминальной полиции МВД РК Канат Нурмагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях пресечения таких преступлений министерством принимаются соответствующие организационно-практические меры. С начала года реализуется ведомственная программа по противодействию киберпреступности», - сказал Канат Нурмагамбетов.

По его словам, в регионах созданы специальные следственно-оперативные группы по их расследованию.

Ежеквартально проводятся оперативно-профилактические мероприятия по предупреждению киберпреступности.

«Для профилактики и раскрытия интернет-мошенничеств, выявления и задержания совершающих их лиц, с 8 по 14 ноября на территории республики проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Хай-тэк», - добавил Канат Нурмагамбетов.



