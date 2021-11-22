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    14:16, 22 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Какие меры предпринимаются в Казахстане по борьбе с киберпреступностью

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О том, какие меры предпринимаются в Казахстане по борьбе с киберпреступностью, рассказал заместитель начальника департамента криминальной полиции МВД РК Канат Нурмагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В целях пресечения таких преступлений министерством принимаются соответствующие организационно-практические меры. С начала года реализуется ведомственная программа по противодействию киберпреступности», - сказал Канат Нурмагамбетов.

    По его словам, в регионах созданы специальные следственно-оперативные группы по их расследованию.

    Ежеквартально проводятся оперативно-профилактические мероприятия по предупреждению киберпреступности.

    «Для профилактики и раскрытия интернет-мошенничеств, выявления и задержания совершающих их лиц, с 8 по 14 ноября на территории республики проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Хай-тэк», - добавил Канат Нурмагамбетов.



    Теги:
    МВД РК Закон и право Интернет Борьба с преступностью Правоохранительные органы
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