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Какие меры предпринимаются в Казахстане для недопущения повышения цен на уголь

22 Декабря 2021 17:10
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Какие меры предпринимаются в Казахстане для недопущения повышения цен на уголь

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-министра РК Роман Скляр рассказал о мерах по обеспечению прозрачности формирования цен на уголь и максимальной конкуренции среди оптовых покупателей угля, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Уполномоченным органом заключен меморандум с республиканской ассоциацией горнодобывающих и горно-металлургических предприятий, представляющих интересы угледобывающих компаний АО «Каражыра», АО «Шубарколь комир» и ТОО «Богатырь Комир» о недопущении роста цен при отгрузке региональным оптовикам», - написал Роман Скляр в своем ответе на депутатский запрос.

Также, по его словам, разработаны рекомендации в части требований к региональным операторам, на основании которых акиматами определены региональные операторы, принимающие непосредственное участие в торгах без посредников и реализующие уголь конечному потребителю (населению).

«В целях недопущения необоснованного повышения цен в отопительный сезон территориальными подразделениями Агентства по защите и развитию конкуренции (АЗРК) на еженедельной основе осуществляется мониторинг отпускных цен угля, реализуемого с железнодорожных баз (тупиков)», - заключил зампремьера.

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#Правительство РК   #Энергетика  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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