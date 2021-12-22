Какие меры предпринимаются в Казахстане для недопущения повышения цен на уголь
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-министра РК Роман Скляр рассказал о мерах по обеспечению прозрачности формирования цен на уголь и максимальной конкуренции среди оптовых покупателей угля, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Уполномоченным органом заключен меморандум с республиканской ассоциацией горнодобывающих и горно-металлургических предприятий, представляющих интересы угледобывающих компаний АО «Каражыра», АО «Шубарколь комир» и ТОО «Богатырь Комир» о недопущении роста цен при отгрузке региональным оптовикам», - написал Роман Скляр в своем ответе на депутатский запрос.
Также, по его словам, разработаны рекомендации в части требований к региональным операторам, на основании которых акиматами определены региональные операторы, принимающие непосредственное участие в торгах без посредников и реализующие уголь конечному потребителю (населению).
«В целях недопущения необоснованного повышения цен в отопительный сезон территориальными подразделениями Агентства по защите и развитию конкуренции (АЗРК) на еженедельной основе осуществляется мониторинг отпускных цен угля, реализуемого с железнодорожных баз (тупиков)», - заключил зампремьера.
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