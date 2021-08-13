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Какие меры предпринимаются в Карагандинской области по охвату занятостью NEET-молодёжи

13 Августа 2021 23:00
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Какие меры предпринимаются в Карагандинской области по охвату занятостью NEET-молодёжи

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Управлением по вопросам молодёжной политики Карагандинской области создана база данных ничем не занятых молодых людей из категории NEET. В ней числятся 2 240 человек. Все они в силу разных обстоятельств не работают и не учатся. По итогам первого квартала этого года уровень NEET составил 9,9%, что на 2% ниже в сравнении с аналогичным периодом 2020-го, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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О предпринимаемых мерах по снижению числа молодёжи категории NEET рассказал на онлайн-брифинге на платформе региональной службы коммуникаций руководитель управления по вопросам молодёжной политики Биржан Алимжанов.

«Нами проведена консультативная и разъяснительная работа, подготовлен аналитический документ о молодёжи NEET в разрезе городов и районов с подробным описанием потребностей и рекомендаций для дальнейших действий. На сегодняшний день ведётся работа по трудоустройству, обучению молодых граждан, зарегистрированных в базе данных», – отметил Биржан Алимжанов.

В прошлом году управлением реализован проект «Организация мероприятий, направленных на работу с неорганизованной молодёжью (доли NEET)». В рамках проекта проведено анкетирование тысячи безработных молодых людей, две онлайн-ярмарки вакансий, в которых обеспечено участие молодёжи, зарегистрированной в базе данных NEET, рейды по местам скопления неорганизованной молодёжи, консультативная и разъяснительная работа, семинары о госпрограммах и проектах на популярных страницах в социальных сетях, разработаны и транслировались видеоролики в соцсетях и на местных телеканалах.

«В результате проведённой работы отмечается снижение доли NEET-молодёжи. По итогам первого квартала этого года уровень NEET составляет 9,9%, что ниже на 2% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Снизился также уровень молодёжной безработицы. По итогам первого квартала он составил 4%. Показатели Карагандинской области являются средними по республике. Мы планируем продолжить усиленную работу в этом направлении», - подчеркнул Биржан Алимжанов.


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#Карагандинская область   #Общество   #Молодежь  
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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