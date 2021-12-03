Какие меры предпринимают в Костанайской области для сдерживания цен на продовольствие

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какие меры предпринимаются в Костанайской области для стабилизации цен на социально-значимые продовольственные товары, рассказал глава региона Архимед Мухамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Что касается работы, проводимой для реализации механизмов по стабилизации цен на социально-значимые продовольственные товары. На эти цели выделено 4,8 млрд. тенге, из которых 2,8 млрд. направлено на деятельность стабилизационного фонда и 2 млрд. на выдачу займов субъектам предпринимательства», - сказал Архимед Мухамбетов, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в СЦК.

Было отмечено, что из 19 наименований социально-значимых продовольственных товаров в стабфонд заложено 13 товаров. Имеются запасы продовольственных товаров в объеме 4,3 тыс. тонн (882 млн. тенге).

«С начала года заключено 950 меморандумов и 742 договора между поставщиками и розничными сетями о предельной торговой надбавке на яйцо, масло подсолнечное, муку, картофель, овощи и хлеб. Для организации торговли собственной продукцией, минуя посредников, на торговых рынках местным товаропроизводителям выделено 208 торговых мест. На рынках и микрорынках городов и районов для сельхозтоваропроизводителей и предпринимателей, реализующих плодоовощную продукцию, организовано 108 торговых прилавков», - добавил Архимед Мухамбетов.



