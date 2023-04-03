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Какие меры предпринимают в Казахстане для защиты от перепродажи удешевленного дизтоплива

Автор:  
Серик Сабеков
3 Апреля 2023, 17:27
Какие меры предпринимают в Казахстане для защиты от перепродажи удешевленного дизтоплива Фото из открытых источников

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Какие меры предприняты в Казахстане для защиты от перепродажи удешевленного дизтоплива, предназначенного для сельхозтоваропроизводителей рассказал и.о. министра энергетики РК Болат Акчулаков на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Практика покрасить дизельное топливо, которое выделяется по льготной цене, не нова, мы ее ранее применяли. Ее смысл простой – это топливо идет адресно для определенных видов работ, то есть для сельхозтоваропроизводителей. Оно не должно нигде больше появляться ни на отечественных заправочных станциях, ни на заграничных заправочных станциях», - сказал Болат Акчулаков, отвечая на вопросы журналистов.

Глава Минэнерго добавил, что в этом году была также внедрена система так называемых ПИН-кодов.

«Все топливо, которое отпускается в адрес сельхозтоваропроизводителей, оно идет с ПИН-кодами и его нельзя перепродать. А крашенное - это защита от того, чтобы в обход ПИН-кодов не продавали его за наличный расчет», - пояснил Болат Акчулаков.

Министр отметил, что краска никакого вреда не наносит - ни качеству дизтоплива, ни сельхозтехнике.

«Эта специальная краска, которая не меняет никаких свойств топлива», - уточнил Болат Акчулаков.


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