Какие меры предпринимают в Казахстане для снижения цен на продукты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Асет Иргалиев рассказал о предпринимаемых ведомством мерах для снижения цен на продовольственные товары, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня государством оказывается комплексная поддержка реальному сектору экономики, именно тех проектов, которые направлены на обеспечения базового импортозамещения, повышения самодостаточности экономики. Это те инвестиционные проекты, которые позволят нам производить в нашей стране базовые продукты питания. У моих коллег в Министерстве сельского хозяйства есть конкретные планы, конкретные инвестиционные проекты, которые направлены на обеспечение базовыми продовольственными товарами. Стоит задача до 2024 года на 100% обеспечить экономику Казахстана и наше население базовыми продуктами питания», - сказал Асет Иргалиев на брифинге в СЦК.

По его словам, очень много зависит от эффективности инфраструктуры, от ее связанности.

«Поэтому с моими коллегами из Министерства торговли и интеграции проводится работа по формированию национальной товаропроводящей системы. В рамках этой работы осуществляется строительство 24 оптово-распределительных центров, которые направлены на то, чтобы выстроить современную логистическую сеть поставок и хранения товаров, чтобы избежать посредников в сбыте товаров. Это все повлияет как на качество, так и на цену, повысит доступность продовольственных товаров для нашего населения», - заключил министр.