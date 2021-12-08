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Какие меры предпринимают в Казахстане для недопущения распространения «омикрона»

8 Декабря 2021 13:18
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Какие меры предпринимают в Казахстане для недопущения распространения «омикрона»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Главный государственный санитарный врач столицы Сархат Бейсенова озвучила статистику заболевших коронавирусом в столице, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«ВОЗ зарегистрировал новый штамм коронавирусной инфекции «омикрон» и определил его как вариант, вызывающий обеспокоенность. «Омикрон» содержит в себе сразу 32 мутации и является более заразным, чем «дельта», - сказала Сархат Бейсенова на брифинге в акимате.

По ее словам, в целях недопущения его завоза на территорию республики на Межведомственной комиссии с 3 декабря текущего года приняты следующие меры:

- органичен въезд в РК иностранных граждан из 11 стран (Ботсваны, ЮАР, Лесото, Намибии, Зимбабве, Мозамбика, Мадагаскара, Эсватини, Танзании, Малави, и Гонконга).

- лица, прибывающие из стран, где выявлены случаи КВИ, вызванные вариантом штамма коронавирусной инфекции «Омикрон»: Израиль, Чехия, Нидерланды, Бельгия, Великобритания, Италия, Германия, Австралия, Канада и Египет обязательно проходят ПЦР-тестирование, независимо от вакцинации и сроком не позднее 72-х часов со времени отбора образцов.

- кроме того, лица, прибывающие из стран, где выявлены случаи КВИ, вызванные «Омикрон», независимо от результата ПЦР-теста подлежат самоизоляции (домашний карантин) сроком на 7 дней.



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#Нур-Султан   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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