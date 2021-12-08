Какие меры предпринимают в Казахстане для недопущения распространения «омикрона»
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Главный государственный санитарный врач столицы Сархат Бейсенова озвучила статистику заболевших коронавирусом в столице, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«ВОЗ зарегистрировал новый штамм коронавирусной инфекции «омикрон» и определил его как вариант, вызывающий обеспокоенность. «Омикрон» содержит в себе сразу 32 мутации и является более заразным, чем «дельта», - сказала Сархат Бейсенова на брифинге в акимате.
По ее словам, в целях недопущения его завоза на территорию республики на Межведомственной комиссии с 3 декабря текущего года приняты следующие меры:
- органичен въезд в РК иностранных граждан из 11 стран (Ботсваны, ЮАР, Лесото, Намибии, Зимбабве, Мозамбика, Мадагаскара, Эсватини, Танзании, Малави, и Гонконга).
- лица, прибывающие из стран, где выявлены случаи КВИ, вызванные вариантом штамма коронавирусной инфекции «Омикрон»: Израиль, Чехия, Нидерланды, Бельгия, Великобритания, Италия, Германия, Австралия, Канада и Египет обязательно проходят ПЦР-тестирование, независимо от вакцинации и сроком не позднее 72-х часов со времени отбора образцов.
- кроме того, лица, прибывающие из стран, где выявлены случаи КВИ, вызванные «Омикрон», независимо от результата ПЦР-теста подлежат самоизоляции (домашний карантин) сроком на 7 дней.
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