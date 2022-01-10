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    23:58, 09 Январь 2022 | GMT +6

    Какие меры предпринимает Нацбанк РК для обеспечения стабильности финансовой системы

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О мерах по обеспечению стабильности финансовой системы рассказали в пресс-службе Национального банка РК, передает МИА «Казинформ».

    «Во исполнение поручения Главы государства по обеспечению стабильности финансовой системы Национальный банк Казахстана сообщает, что в связи с нестабильной работой Интернета и продолжающейся контртеррористической операцией в Алматы и других регионах восстановление работы банковской системы будет осуществляться поэтапно, исходя из приоритетности и социальной значимости банковских сервисов для населения и бизнеса», - проинформировали в пресс-службе регулятора.

    По информации Нацбанка, 10 января 2022 года в штатном режиме будут запущены платежные системы РГП «Казахстанский центр межбанковских расчетов Национального банка» для проведения тенговых платежей финансового сектора и государственного бюджета, в том числе зачисления пенсий, пособий и заработных плат на счета граждан.

    «Это позволит в первоочередном порядке обеспечить бесперебойность проведения внутренних расчетов населения и бизнеса в национальной валюте на всей территории страны», - пояснили в Нацбанке.

    Кроме того, в целях поддержания ликвидности финансовых организаций с 10 января 2022 года на Казахстанской фондовой бирже (KASE) будет обеспечено функционирование рынка операций репо и рынка государственных ценных бумаг в тенге.

    Ранее сообщалось о том, что деятельность обменных пунктов банков второго уровня и уполномоченных организаций временно приостанавливается для безопасности и сохранности обменных пунктов, а также их работников и клиентов.

    Теги:
    Нацбанк Казахстана Экономика
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