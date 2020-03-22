Какие меры предлагает НПП «Атамекен» по сохранению рабочих мест

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Нацпалата активно изучает ситуацию с бизнесом в связи с карантинными мерами и введением режима ЧП. В «Атамекен» обратились больше 7 тыс. предпринимателей, которые рассказали об ущербе и проблемах, требующих решения По итогам анализа собранных данных, эксперты НПП разработали пакет мер по сохранению рабочих мест. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Нацпалаты.

Восемь мер по сохранению рабочих мест:

Первое.

Нужно массово опросить предпринимателей в наиболее уязвимых сферах (досуг, туризм, торговля и общественное питание), чтобы определить число потенциально высвобождаемых работников.

Для этого предлагаем: утвердить единый опросник на базе разработанного НПП «Атамекен»; запустить опросник через государственные ИТ-платформы (eGov, Enbek.kz и другие способы) и сделать его официальным каналом «обратной связи»; запустить страновой колл-центр на базе АО «Казахтелеком», работа которого вместе с данными онлайн-опросника НПП будут направлены Правительству для принятия оперативных мер.

Второе

Предлагаем в качестве инструмента компенсации возмещать расходы по сохранению рабочих мест на период до 3-х месяцев. Для этих целей предлагаем перераспределить средства госпрограммы «Еңбек» (100 млрд. тенге, учетом увеличения высвобождаемых сотрудников).

Обращения бизнеса в НПП показывают, что порядка 60% работодателей в сфере услуг планируют высвободить сотрудников. В перспективе это число может увеличиться. По предварительным расчетам для выплаты минимальной заработной платы даже 30% высвобождаемых в основных сферах услуг (1,6 млн. занятых) на 3 месяца потребуется около 65 млрд. тенге. Причем расчет учитывает, что часть предприятий сможет оплачивать минимальную зарплату своим сотрудникам в течение нескольких месяцев.

Для приема заявок на компенсации от работодателей/работников нужно на базе региональных штабов при акиматах создать рабочие группы из представителей МИО, управления занятости, региональных палат предпринимателей, профессиональных союзов, партии «Нұр Отан» (по согласованию).

Предполагается, что рабочие группы будут рассматривать обоснованность сокращения численности штата в связи с ЧС, а также наличие предусмотренных законодательством документов (приказ, трудовой договор, факт оплаты ОПВ, ОСМС и т.д.).

Третье

Считаем необходимым обучать, переобучать и повышать квалификацию высвобождаемых работников в онлайн режиме.

Для сотрудников, вынужденных находиться в 3-месячнем отпуске, предлагаем пройти курсы повышения квалификации в режиме онлайн. На время обучения необходимо предусмотреть выплату стипендии в размере 16,7 тыс. тенге с сохранением минимальной заработной платы (42,5 тыс. тенге). Также руководителям простаивающих предприятий предлагаем использовать кризис для повышения качества своих кадров.

Однако предлагаем не ограничиваться обучением только лиц, которые находятся в вынужденном отпуске. Важно обучать безработных по направлению Центра занятости населения навыкам и профессиям, востребованным в условиях экономики после пандемии.

Онлайн обучение станет новым инструментом развития учебных центров при предприятиях, так как они будут формировать контент онлайн обучения и предоставлять место для прохождения практики. Финансирование процесса обучения предусмотрено госпрограммой «Енбек», участникам обучения выплачивается стипендия в размере 16,7 тыс. тенге.

Онлайн этап предлагаем организовать на платформе «Atameken Academy», платформа предоставляется бесплатно, затраты на создание контента.

Предлагается следующий алгоритм:

Учебный центр, допущенный к обучению, регистрируется на портале.

Сотрудники учебного центра разработают и размещают на Платформе обучающие видео ролики, сотрудники НПП консультируют и поддерживают на этапе создания обучающего курса.

Курс обучения выбирается самостоятельно участником обучения или работодателем.

После прохождения онлайн обучения проводиться онлайн тестирование на предмет знания теории.

Участнику обучения из числа безработных для закрепления теоретических знаний, будет выдаваться направление на предприятие, которое разработало курс обучения.

После прохождения практики, участнику будет выдаваться сертификат.

Положительные результаты предложенных мер: обеспечение базовых нужд населения, оставшегося без заработка в результате введения режима ЧП; обучение населения востребованным навыкам; повышение качества кадров предприятий (повышение имеющихся компетенций); обеспечение работы учебных/образовательных центров в период ЧП.

Четвертое

Предлагаем возмещать убытки работодателей по содержанию штата в условиях ЧС за счет Государственного фонда социального страхования (ГФСС).

Предприятия вынуждены простаивать по причине форс-мажора. Работодатели же обязаны выплачивать минимальную зарплату сотрудникам в период простоя.

Считаем, что необходимо дополнить нормы статьи 3 Закона РК «Об обязательном социальном страховании» новым страховым случаем: потеря дохода в связи с введением режима ЧС. Это позволит направить часть средств, аккумулированных в ГФСС (более 1,4 трлн. тенге), на возмещение расходов бизнеса.

На сегодня Законом предусмотрены выплаты по шести видам страховых случаев: на случай утраты трудоспособности; на случай потери кормильца; на случай потери работы; на случай потери дохода в связи с беременностью и родами; на случай потери дохода в связи с усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей); на случай потери дохода в связи с уходом за ребенком по достижении им возраста одного года.

Предлагается дополнить закон новым седьмым страховым случаем - потеря дохода в связи с введением режима ЧС.

Пятое

Предлагаем дать возможность работодателям легализовать «серые»/неофициальные трудовые отношения без применения штрафных санкций, предусмотренных законодательством.

Для этого нужно: применить амнистию по задолженности по пенсионным и социальным отчислениям; освободить компании от оплаты административных штрафов и от уголовной и административной ответственности согласно законодательству РК, если они официально подтверждают /заявляют своих сотрудников, с кем не было официальных трудовых отношений.

Чтобы не допустить коррупцию и неэффективное расходование бюджета, нужно использовать следующий механизм:

работодатель заключает с неоформленными сотрудниками трудовой договор с текущей даты (по закону договор заключается на 12 месяцев);

официально оформленные сотрудники имеют возможность 3 месяца получать выплаты из Государственного фонда социального страхования;

работодатель берет на себя встречные обязательства – не увольнять сотрудников в течение 6 месяцев с даты заключения договора, а если нарушает условия, то обязан вернуть затраченные государством на его сотрудников деньги.

Шестое

Предлагаем масштабировать проактивный формат взаимодействия с населением – Мобильные центры занятости и обзвон безработных.

Проект запущен в 2019 году и охватил 137,3 тысяч человек. Им разъяснили возможности и меры по трудоустройству, обучению предпринимательству, переобучению.

В результате: более 25 тысяч человек направлены на краткосрочное обучение; на обучение предпринимательству более 8 тысяч человек; 19 тысяч человек получили психологическую консультацию.

В НПП «Атамекен» эксперты собрали базу по безработным и самозанятым, а также совместно с партнерами разработана база вакансий по трем городам. В кризисной ситуации можно использовать этот опыт в масштабе республики и трудоустраивать высвобождающиеся кадры туда, где есть вакансии.

Также возможно запустить обзвон граждан, не имеющих пенсионные отчисления (МТСЗН имеет контактные данные), с разъяснением мер поддержки посредством упомянутого ранее странового колл-центра на базе АО «Казахтелеком».

Седьмое

Просим поддержать разработку «Дорожной карты роста доходов уязвимой категории населения» (получатели АСП) для обеспечения стабильных доходов (МТСЗН, МНЭ, МСХ, НПП, МИО).

Чтобы разработать Дорожную карту, необходимо внедрить и вести картотеку на каждого получателя АСП, с определением/выявлением активного члена семьи, потенциально предрасположенного к ведению предпринимательства для дальнейшего получения устойчивого дохода – экономический «якорь» или драйвер;

во втором квартале текущего года НПП планирует организовать онлайн обучение уязвимой категории населения (получатели АСП).

Потенциальный участник обучения обращается в Центр занятости населения по месту жительства за направлением на обучение и подает онлайн заявку на Портале. Участник проходит онлайн скоринг на предмет платежеспособности и благонадежности. Обучающий курс состоит из двенадцати базовых модулей. После изучения каждого модуля слушатель проходит тестирование. По итогам каждого модуля необходимо набрать 60% и более для того, чтобы открылся доступ к следующему модулю. Также в процессе обучения участник составляет бизнес-план по своему проекту на портале.

В ходе обучения участникам будут предложены проекты, ориентированные на производство и поставку продукции для якорных предприятий;

Привлечь имеющихся 127 бизнес-тренеров (в пуле НПП за 3 года их набралось свыше 300) и учебных центров на конкурсной основе для предоставления в онлайн режиме консультаций, оказания содействия в составлении бизнес-планов и проведения обучения с закреплением и распределением в районах (населенных пунктах) (МИО, НПП);

перераспределить средства, предусмотренные на выдачу грантов, на инструмент гарантирования, учитывая отсутствие залогов у данной категории населения или их неликвидности с целью увеличения средней суммы проекта (МТСЗН, МСХ, МНЭ);

предусмотреть лизинговое финансирование слушателей для закупа оборудования, скота и птицы через социально-предпринимательские корпорации (МСХ, МНЭ, МИО);

предусмотреть льготное выделение земельных участков, производственных площадей (МИО);

содействовать во встраивании в сбытовые цепочки с учетом якорных предприятий региона (МИО, НПП).

Предлагаем вовлечь колл-центр на базе АО «Казахтелеком» для обзвона 97 тысяч многодетных и малообеспеченных семей – получателей АСП для выявления экономических «якорей», а также для привлечения к участию в мерах господдержки: обучение, грантовое финансирование и микрокредитование.

Восьмое

Необходимо создавать новые рабочие места путем развития производственных мощностей по товарам первой необходимости по следующему механизму:

Предложить для утверждения решением Государственной комиссии перечень товаров первой необходимости (далее – ТПН), состоящий из перечня социально значимых продовольственных товаров (19 позиций), непродовольственных товаров (средства гигиены, бытовая химия, дезинфицирующие средства) и лекарственных средств (витамины и иммуномодулирующие препараты, жаропонижающие и противовирусные средства, маски, антисептики и т.д.).

Используя итоги проведенного странового скрининга и возможности большого круга предприятий, объединить их в «Кластерные кооперативы».

В качестве локомотива кластерного кооператива определить экономического интегратора по каждому виду товаров первой необхоимости (для примера, Дарменов Ж., ТОО «Жанарыс», Алиев Б., ТОО «Dala Fruit», И. Сауэр, ТОО «Агрофирма «Родина», Пангереев, Ж., ТОО «Каспий Плюс», Б. Атайбеков, ТОО «Dinara ranch», Б. Уалиев, ТОО «Агрофирма TNK» и др.).

На уровне сел и аулов, определить мелких экономических интеграторов для дозагрузки и вовлечения ЛПХ в сбытовые цепочки.

Для этого ввести понятия в Закон РК «О сельскохозяйственных кооперациях» с определением критериев для ее членов, которыми могут быть производители сырья, заготовительные организации, транспортно-логистические компании, переработчики, поставщики-производители удобрений и расходных материалов, объекты торговли и т.д.

Внедрить встречные обязательства участникам кооперации по увеличению объема производства, созданию новых рабочих мест, соблюдению технологических требований, внедрению агрокомпетенций, реализации не менее 70% объемов продукции на внутреннем рынке, строительству общежитий, столовых, спортивных залов, дошкольных учреждений и др.

По итогам проведенного скрининга НПП, выявлен пул из 60 тыс. предпринимателей, имеющих проблемы с дозагрузкой, а также изъявившие желание расширяться. Необходимо индивидуально с каждым из данных предприятий проработать вопросы необходимой государственной поддержки для дальнейшего развития с учетом встречных обязательств по созданию рабочих мест. При этом способствовать и поддерживать эти предприятия по сбыту и снижению административных барьеров.

Переобучение специалистов, окончивших вузы по иной специальности с дальнейшим трудоустройством на предприятиях, для снижения уровня безработицы среди выпускников.

В целях стимулирования интеграции бизнеса предоставить дополнительные стимулирующие меры государственной поддержки (по аналогии СЭЗ), участникам (членам) «кластерной кооперации», и их интеграторам.

При этом меры поддержки делятся на республиканские и региональные меры поддержки с учетом территориальной специфики регионов для участников кластерной кооперации.

Региональные меры поддержки направлены на развитие производства продукции в разрезе территорий (выделение земель, подведение инфраструктуры, местное субсидирование и кредитование, содействие сбыту и т.д.). Основным оператором по предоставлению региональных мер поддержки в виде кредитования и субсидирования целесообразно закрепить социально-предпринимательские корпорации.

Проект «Кластерные кооперативы» должен стать третьим, верхним уровнем трехуровневой экономической экосистемы, в которую так же входят два первичных уровня:

первый уровень – от уровня личных подсобных хозяйств (ЛПХ) до уровня микро-, малых предприятий;

второй уровень – от уровня микро-, малых предприятий до уровня средних устойчивых компаний;

третий уровень – устойчивые предприятия уровня проекта «Экономика простых вещей» (выпуск готовой продукции).

Чтобы реализовать проект и максимально вовлечь ЛПХ и предпринимателей в трехуровневую систему, предлагаем создать проектный подофис с региональными подофисами в рамках Проектного офиса, возглавляемого вице-премьером Романом Скляром.