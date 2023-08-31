Какие меры помогли вернуть в бюджет Казахстана незаконно использованные средства

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В целях усиления сберегательной функции Национального фонда были внедрены новые правила по ограничению изъятий трансфертов и роста расходов бюджета, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Правительства РК.



«В рамках исполнения поручений Главы государства по выработке новой бережливой и ответственной бюджетной политики реализованы следующие меры. В целях усиления сберегательной функции Национального фонда были внедрены новые правила по ограничению изъятий трансфертов и роста расходов бюджета. Это особенно актуально в связи с внедрением с 1 января 2024 года инициативы Главы государства «Национальный фонд – детям». Данный проект охватит 6,7 млн детей, которые смогут использовать накопленные средства по достижению 18 лет на образование либо покупку жилья», - проинформировал в ходе расширенного собрания фракции партии «AMANAT» Премьер-Министр РК Алихан Смаилов.

За последние 4 года за счет ревизии и оптимизации бюджетных расходов направлены на приоритетные задачи 4,7 трлн тенге. За счет улучшения налогового и таможенного администрирования и цифровизации за этот же период в республиканский бюджет получено дополнительно более 2 трлн тенге.

Были укреплены местные бюджеты. Передача КПН от МСБ увеличила поступления в 2 раза – с 480 млрд тенге до 1 трлн тенге.

Повышены акцизы на бензин и дизтопливо для изъятия части сверхмаржи производителей и продавцов. Это позволило в 2022 году получить дополнительные поступления в местные бюджеты в размере 162 млрд тенге.

«Были увеличены ставки налога на добычу полезных ископаемых в горнорудном секторе. Благодаря этому рост поступлений по данному налогу за 7 месяцев текущего года составил 320 млрд тенге по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

При этом были предусмотрены стимулирующие меры для новых проектов в этой сфере. При освоении новых проектов предусмотрено освобождение по налогу на добычу до 5 лет.

Вместе с тем в рамках поручения по анализу эффективности налоговых льгот была упразднена льгота на дивиденды. При этом норма не затронула малый и средний бизнес», - озвучил А.Смаилов.

Премьер также напомнил, что с этого года заработал закон о банкротстве физических лиц. На сегодняшний день более 10 тысяч граждан воспользовались процедурой внесудебного банкротства. Это позволило снизить их долговую нагрузку и смягчить социальную напряженность в обществе.

«В целях усиления работы по возврату государству незаконно приобретенных активов принят соответствующий закон. На сегодня по результатам работы Комиссии по демонополизации возвращены в государственную собственность пакеты акций и доли участия в 16 компаниях, 7 зданий, 160 ж/д путей и объектов, а также денежные средства.В целом принятые меры по противодействию теневой экономике позволили за последние 4 года снизить ее с 27% до 19% к ВВП», - добавил Премьер.