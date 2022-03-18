Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экономика

Какие меры по увеличению производства запланированы на Шымкентском и Павлодарском НПЗ

Автор:  
Серик Сабеков
18 Марта 2022, 16:46
Какие меры по увеличению производства запланированы на Шымкентском и Павлодарском НПЗ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какие меры по увеличению производства нефтепродуктов запланированы на Шымкентском и Павлодарском нефтеперерабатывающих заводах, рассказал министр энергетики РК Болат Акчулаков на коллегии ведомства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Запланирован ряд мероприятий для дальнейшего увеличения производства, как в краткосрочной, так и в среднесрочной перспективах. На Шымкентском заводе в 2022 году будет увеличена загрузка нефти с 5,2 млн до 6 млн тонн. Данная мера позволит увеличить производство ГСМ для покрытия растущего спроса на внутреннем рынке. На Павлодарском нефтеперерабатывающем заводе до 2025 года будет реализован проект по реконструкции установки гидроочистки, который позволит увеличить производительность до 6 млн тонн. (действующая 5,4 млн тонн) и производить 160 тыс. тонн зимнего дизельного топлива, который раньше не производился», - сказал Болат Акчулаков

Кроме того, как было отмечено, благодаря реконструкции на Актауском битумном заводе увеличится мощность производства битума с 400 до 450 тыс. тонн в год.


Энергетика   Павлодарская область   Нефть   Шымкент   Минэнерго РК  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Ряд кадровых перестановок произвели в акимате Костанайской области
Ряд кадровых перестановок произвели в акимате Костанайской области
Три объекта водного хозяйства в Жетысуской области находятся в аварийном состоянии – сенатор
Три объекта водного хозяйства в Жетысуской области находятся в аварийном состоянии – сенатор
Сколько средств предусмотрено на субсидирование стоимости услуг по подаче воды в РК
Сколько средств предусмотрено на субсидирование стоимости услуг по подаче воды в РК
Более 29 млн га сельхозземель фактически не пригодны для дальнейшего использования
Более 29 млн га сельхозземель фактически не пригодны для дальнейшего использования
Площадь новых орошаемых земель превысила 50 тысяч га – Минсельхоз
Площадь новых орошаемых земель превысила 50 тысяч га – Минсельхоз
Отсутствие межотраслевого взаимодействия не позволяет активно производить радиофармпрепараты - сенатор
Отсутствие межотраслевого взаимодействия не позволяет активно производить радиофармпрепараты - сенатор
Ежегодно в результате промышленного травматизма умирает около 200 человек - Алтай Кульгинов
Ежегодно в результате промышленного травматизма умирает около 200 человек - Алтай Кульгинов
Утвердить тарифы по способам полива для субъектов АПК предлагают в Минсельхозе
Утвердить тарифы по способам полива для субъектов АПК предлагают в Минсельхозе
Елена Рыбакина вошла в список Forbes
Елена Рыбакина вошла в список Forbes