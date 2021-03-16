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    13:01, 16 Март 2021 | GMT +6

    Какие меры по улучшению дистанционного обучения студентов приняты в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Какие меры по улучшению дистанционного обучения студентов были приняты в Казахстане, рассказала вице-министр образования и науки РК Бибигуль Асылова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На сегодня 100% колледжей имеет доступ к более 30-ти платформам. Есть у нас цифровой каталог, в котором обеспечивается доступ к 21 тысяче цифровым образовательным ресурсам и он постоянно обновляется. Мы провели обязательное повышение квалификации педагогов. В принципе, процесса сбоя обучения в колледжах у нас не было. Были вопросы по практике», - сказала Бибигуль Асылова, отвечая на вопросы депутатов на расширенном заседании комитета Мажилиса по социально-культурному развитию на тему «Актуальные вопросы развития системы технического и профессионального образования: модернизация образовательного процесса и техническая оснащенность колледжей».

    В свою очередь представители МОН сообщили, что система технического профессионального образования достаточно серьезно и своевременно сгруппировалась. В настоящее время по инициативе депутатов законодательно закреплено понятие «дистанционное обучение» и в связи с этим разрабатываются требования.

    Производственное обучение и производственная практика проводятся в штатном режиме. Производственной практикой обеспечены все студенты.


    Теги:
    Образование МОН
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