Какие меры по стабилизации цен на продовольственные товары принимают в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Агентство по защите и развитию конкуренции РК (АЗРК) на постоянной основе осуществляет мониторинг цен на социально-значимые продовольственные товары. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

За 2020 год и два месяца 2021 года АЗРК инициировано 15 расследований по фактам ценовых сговоров в отношении 9 производителей продовольственных товаров и 23 оптовых, розничных поставщиков. Из них 10 расследований завершено с подтверждением фактов ценовых сговоров. В частности, установлены конкретные обстоятельства, указывающие на наличие устных и письменных договоренностей между участниками рынков по повышению цен.

Основанием для начала антимонопольных расследований и привлечения участников рынков к ответственности является повышение цен как результата сговора между ними. В отсутствие сговора не является нарушением законодательства повышение цен по любым иным причинам - увеличение стоимости сырья, спроса на товары и пр.

Статья 116 Предпринимательского кодекса РК (ПК) гарантирует право предпринимателя самостоятельно устанавливать цены на свои товары, кроме случаев, определенных ПК.

Предварительные результаты анализа продуктовых товарных рынков и причин повышения цен показывает наличие объективных экономических причин для роста цен.

С начала 2021 года цена на яйцо куриное выросла на 10,2% по причинам вспышки птичьего гриппа и сокращения поголовья птиц на 2,6 млн единиц, или на 15%, увеличения стоимости кормов на 150%. В свою очередь, на падеж поголовья птиц повлияла отмена субсидирования вакцинации птиц и несвоевременное выделение денег на удешевление стоимости яиц.

Стоимость масла подсолнечного выросла на 5,5% на фоне роста мировых цен на 53,8%, а также в связи со снижением урожая сырья в России и Украине.

На рост стоимости сахара на 2,3% повлияло повышение цен у оптовых поставщиков российских и белорусских производителей на 64,5%, которые обеспечивают 60% внутреннего рынка.

Неурожай гречихи и сокращение ее объема более чем в 2 раза стало причиной роста цены на гречневую крупу на 2%.

Стоимость говядины увеличилась на 0,6 % по причине экспорта скота в Узбекистан и высоких цен на зерно, из которого готовится комбикорм для скотины.

Ежегодно зимой и весной растут цены на плодоовощную продукцию по причине снижении их запасов и высоких затрат на хранение.

В целом анализ роста цен на продукты питания показывает, что основной причиной волатильности цен является высокая импортозависимость.

Из 19 позиций социально-значимых продуктов питания по 9 продуктам в Казахстане сложился отрицательный баланс рынка. В частности, доля импорта составляет на сахар 78%, творог – 50%, мясо кур – 47%, масло подсолнечное – 25%, масло сливочное – 23%, макароны (рожки) – 27,9%, лук – 14%, крупу гречневую – 12%, говядину – 5%.

Казахстан является участником единого экономического пространства в рамках ЕврАзЭС. Как у члена ВТО в Казахстане сняты барьеры в торговли с другими зарубежными странами. В связи с этим любое повышение цен на продукты питания за рубежом оказывает прямое влияние на местные цены по причине свободного перемещения товаров (импорт роста стоимости).

В целях стабилизации цен на продукты питания ежегодно принимается ряд мер нерыночного вмешательства, таких как установление предельных цен, кредитование торговых сетей (пополнение оборотных средств), реализация продуктов питания из государственных стабилизационных фондов.

Однако данные решения не меняют ситуацию на товарных рынках и создают риски для развития продуктовых товарных рынков, ведения предпринимательской деятельности, снижения инвестиций и появления дефицита.

В соответствии с Указом Президента от 31 декабря 2020 года № 484 одним из направлений государственной политики по развитию конкуренции объявлено сокращение барьеров входа на товарные рынки и инструментов ценового регулирования.

В этой связи АЗРК в рамках Национального проекта по развитию конкуренции предложено:

реализовать специальную программу развития рынков социально-значимых продуктов питания;

направить субсидии АПК на развитие рынков продуктов питания, где имеется зависимость от импорта;

снизить пороговые значения для получения субсидий, перераспределив их от крупного бизнеса в пользу крестьянских, фермерских хозяйств.

Таким образом, основным направлением стабилизации цен на продовольственные товары должно стать комплексное развитие товарных рынков и повышение их инвестиционной привлекательности при условии отказа от методов нерыночного вмешательства, взвешенные решения по поддержке товаропроизводителей и стабилизации цен.

Антимонопольный орган завершает анализ товарных продуктовых рынков и причин повышения цен, по их окончании будут приняты точечные меры реагирования.

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