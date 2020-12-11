Какие меры по совершенствованию антикоррупционного законодательства приняты в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Советник председателя Агентства РК по противодействию коррупции Анар Жарова рассказала о мерах по совершенствованию антикоррупционного законодательства в ходе брифинга на тему: «Совершенствование антикоррупционного законодательства: правовое регулирование вопросов противодействия коррупции в квазигосударственном секторе», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Усиление борьбы с коррупцией является одним из главных направлений политики Главы государства. Только за последний год выработано три пакета законодательных изменений по вопросам противодействия коррупции, два из которых на сегодня реализованы. Первый принят в конце прошлого года, где введены нормы об отставке и дисциплинарной ответственности руководителей за коррупцию подчиненных, восстановлена антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов, введена дифференцированная система поощрения граждан за сообщения о коррупции. Все эти механизмы уже зарекомендовали себя в качестве эффективных превентивных инструментов», – сказала А.Жарова.

По ее словам, второй пакет антикоррупционных норм принят законом от 6 октября текущего года. Им усилены антикоррупционные ограничения путем полного запрета на дарение и получение подарков, ограничение совместной работы близких родственников. Важный блок мер здесь направлен на правовое регулирование вопросов противодействия коррупции в квазигосударственном секторе.

«Третий пакет законодательных мер буквально вчера принят Сенатом Парламента в двух чтениях, и они идут в реализацию озвученных Президентом страны поручений в Послании народу Казахстана от 1 сентября текущего года. Выработанные поправки направлены на усиление ответственности за коррупцию», – сообщила советник председателя Агентства.

А. Жарова отметила, что соответствующие изменения предусмотрены касательно запрета на условно-досрочное освобождение коррупционеров, отбытие их наказания в колониях-поселениях, ужесточения ответственности сотрудников правоохранительных органов и судей, взяткодателей и посредников во взяточничестве, а также нового антикоррупционного ограничения по владению счетами за рубежом.

Основные ориентиры в работе по совершенствованию законодательства – правоприменительная практика, международные антикоррупционные стандарты, рекомендации ОЭСР и ГРЕКО.