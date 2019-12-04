Какие меры по обеспечению безопасности детей в школах предлагают жамбылские полицейские

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Активизировать работу по обеспечению безопасности детей в школах совместными усилиями полиции, школы и родителей призвали в департаменте полиции Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».





Как сообщили в пресс-службе правоохранительного ведомства, по инициативе начальника департамента полиции Жамбылской области полковника Армана Оразалиева в Таразе состоялось областное родительское собрание.





В общегородском мероприятии приняли участие также родители учащихся, заместитель акима Жамбылской области Нуржан Календеров, заместитель акима города Тараза Кенжебек Олжабай, представители областного управления образования, областного родительского комитета, попечительского совета, руководители школ и их заместители, психологи, сотрудники частных охранных организаций, журналисты.





Напомним, в Таразе трагический случай произошел в школьном туалете. По горячим следам задержан подозреваемый в совершении тяжкого преступления по ч. 4 ст. 120 и ч. 4 ст. 121 УК РК. Это 38-летний житель областного центра, ранее судим за подобное преступление, не женат, водворен в ИВС города Тараза. «Обеспечение безопасности школьников является прямой обязанностью организации образования. Директор школы, заместитель директора по воспитательной работе, учитель физики и вахтер по решению местного уполномоченного органа в сфере образования освобождены от занимаемых должностей. Все мнения родительской общественности данной школы будут учтены и приняты к сведению», - написал советник министра образования и науки РК Ерболат Мухамеджан на своей странице в Facebook.

По поручению акима области Аскара Мырзахметова департаментом полиции Жамбылской области была создана рабочая группа по выявлению недостатков в обеспечении безопасности учеников в школах и других проблем.

«Мы не снимаем ответственности с себя, - подчеркнул, выступая на областном родительском собрании, глава жамбылского гарнизона полковник полиции Арман Оразалиев, - так же, как учителя и родители, отвечаем за наших детей. На сегодня главная причина проведения собрания - это рост совершенных несовершеннолетними преступлений, которые в последнее время участились. За десять месяцев текущего года несовершеннолетними совершено 128 преступлений. В области совершено три особо тяжких преступления против несовершеннолетних. Преступления были раскрыты своевременно. Преступники были задержаны, арестованы, по приговору суда первый был приговорен к пожизненному сроку, второй - к 20 годам лишения свободы. В ходе расследований установлено, что в двух случаях преступления были допущены из-за оставления родителями детей без присмотра, а в третьем случае – небрежное отношение учителя к своим обязанностям и свободный доступ посторонних лиц во двор школы».

Начальник департамента полиции Арман Оразалиев акцентировал внимание на том, чтобы родители больше уделяли времени детям, не оставляли их без присмотра в позднее время, знали о досуговых развлечениях подростков. В своем выступлении спикер рассказал взрослым о росте популярности среди молодежи синтетических наркотиков, называемых «спайсами». Обращаясь к родителям и представителям заинтересованных государственных учреждений и организаций, руководитель полиции области отметил необходимость совместных действий.

«В борьбе с подростковой преступностью полагаться лишь на полицию недостаточно, - сказал он. - Поэтому классным руководителям необходимо проводить воспитательную работу с учениками, а на дому - родителям. Мы должны ежедневно контролировать то, как проводят досуг учащиеся, с кем они общаются, какие сайты посещают в интернете. В случае выявления злоупотреблений детей необходимо не скрывать, а совместно с коллективом школы и родителями проводить индивидуальные профилактические мероприятия и переключать их отрицательный интерес в позитивную сторону. В случае неявки учащихся в школу без уважительной причины учителя должны немедленно информировать сотрудников полиции и родителей. Необходимо определять, где и с кем они были. В случае неявки учащихся в школу более десяти дней без уважительной причины привлекать родителей к административной ответственности по ст. 127 КоАП РК. За укрытие преступления предусмотрена уголовная ответственность».

Для обеспечения безопасности учащихся в школах полковник полиции Арман Оразалиев высказал конкретные предложения.

«В настоящее время обеспечение безопасности учащихся в школах возложено на школьного инспектора. Однако когда школьный инспектор в связи с обстоятельствами находится вне школы, в стенах школы кроме учителей никто не остается. При входе посторонних или лиц в состоянии опьянения во двор школы работники школьного коллектива беспомощны. В связи с этим для обеспечения безопасности учащихся в школах предлагаются такие мероприятия, как усиление контроля за территорией учебных заведений, заключение договоров со специализированными охранными учреждениями по недопущению проникновения в здания школ посторонних лиц и совершения правонарушений на территории, установка турникетов у входа в здание, регулярное проведение родительских собраний. Необходима в обязательном порядке передача учащихся начальных классов в руки родителей либо закрепленным за ними лицам (соседи, родственники). Организовать дежурства в безопасном школьном направлении, составить схему подъездных путей к школе. Необходим строгий контроль за учащимися во время уроков, исключение отсутствия без уважительных причин, а при отсутствии урока обязательно информировать родителей о раннем уходе ученика», - сказал глава жамбылского гарнизона полковник полиции Арман Оразалиев.

Выступивший затем заместитель акима города Тараза Кенжебек Олжабай согласился с тем, что необходимо объединять усилия государственных органов в борьбе против подростковой преступности. Он предложил установить в учебных заведениях недостающие видеокамеры и активизировать работу с родителями.

Со стороны родителей прозвучали предложения повысить уровень охраны общественного порядка и улучшить собственный надзор за детьми.

В завершение встречи представители охранных агентств области презентовали свои услуги, рассказав о современных устройствах защиты и охраны, сообщает пресс-служба департамента полиции Жамбылской области.