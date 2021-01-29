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    19:05, 28 Январь 2021 | GMT +6

    Какие меры по борьбе с коронавирусом принимаются в столице

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель акима города Бахтияр Макен рассказал о принимаемых мерах по борьбе с пандемией коронавируса в ходе заседания Общественного совета столицы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата.

    Так, если в начале 2020 года в столице действовала только 1 ПЦР-лаборатория, то сейчас это количество увеличено до 17. При этом время ожидания результатов анализов сократилось с нескольких дней до 4 часов.

    С 6 октября столица приняла 457 рейсов с 59 026 пассажирами на борту, около 10 тысяч из которых были помещены в карантинный стационар. У 74 пассажиров выявили коронавирус, им была оказана необходимая медпомощь.
    В целях контроля за соблюдением карантинных ограничений в городе созданы 9 мобильных групп, которыми охвачены свыше 5 тысяч объектов. Нарушителей карантина привлекают к ответственности. На базе станции скорой медицинской помощи продолжает работать Call-центр, куда горожане могут обратиться по вопросам КВИ в любое время суток.

    Кроме того, все медучреждения столицы были укомплектованы дополнительным оборудованием, лекарствами, медицинскими масками и средствами защиты. Вместе с тем в городе сформирован резерв из студентов-медиков.

    Говоря о развитии сферы здравоохранения он отметил, что в соответствии с поручением Главы государства проводится работа обеспечению граждан медпомощью в «шаговой доступности».

    Так, 29 объектами «Доктор у дома» в городе охвачено около 180 тысяч человек. Вместе с тем в целях развития института семьи открыто 4 реабилитационных центра.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Астана
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