Какие меры по борьбе с коронавирусом принимаются в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель акима города Бахтияр Макен рассказал о принимаемых мерах по борьбе с пандемией коронавируса в ходе заседания Общественного совета столицы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата.

Так, если в начале 2020 года в столице действовала только 1 ПЦР-лаборатория, то сейчас это количество увеличено до 17. При этом время ожидания результатов анализов сократилось с нескольких дней до 4 часов.

С 6 октября столица приняла 457 рейсов с 59 026 пассажирами на борту, около 10 тысяч из которых были помещены в карантинный стационар. У 74 пассажиров выявили коронавирус, им была оказана необходимая медпомощь.

В целях контроля за соблюдением карантинных ограничений в городе созданы 9 мобильных групп, которыми охвачены свыше 5 тысяч объектов. Нарушителей карантина привлекают к ответственности. На базе станции скорой медицинской помощи продолжает работать Call-центр, куда горожане могут обратиться по вопросам КВИ в любое время суток.

Кроме того, все медучреждения столицы были укомплектованы дополнительным оборудованием, лекарствами, медицинскими масками и средствами защиты. Вместе с тем в городе сформирован резерв из студентов-медиков.

Говоря о развитии сферы здравоохранения он отметил, что в соответствии с поручением Главы государства проводится работа обеспечению граждан медпомощью в «шаговой доступности».

Так, 29 объектами «Доктор у дома» в городе охвачено около 180 тысяч человек. Вместе с тем в целях развития института семьи открыто 4 реабилитационных центра.