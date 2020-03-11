Какие меры ответственности планируют предусмотреть за причинение ядерного ущерба в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какие меры ответственности планируют предусмотреть за причинение ядерного ущерба в Казахстане, рассказал министр энергетики РК Нурлан Ногаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Предлагается ввести следующие виды и пределы ответственности оператора ядерной установки за причинение ядерного ущерба: для операторов ядерных установок 1 категории радиационной опасности (АЭС) в размере 150 млн СПЗ (СПЗ – специальные права заимствования)», - сказал Нурлан Ногаев, представляя в Мажилисе законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам гражданско-правовой ответственности в сфере использования атомной энергии».

Справочно: СПЗ – специальные права заимствования - расчетная единица, определенная Международным валютным фондом и используемая для операций и сделок Международного валютного фонда.

«Для операторов ядерных установок 2 и 3 категории радиационной опасности в размере 5 млн СПЗ, за исключением ядерных установок, находящихся в ведении уполномоченного органа. Таким образом, определение государством предела ответственности индивидуально в каждом случае, в зависимости от категории радиационной опасности ядерной установки», - добавил Нурлан Ногаев.

Было также отмечено, что при определении вышеуказанных пределов ответственности оператора ядерной установки за причинение ядерного ущерба учитывались международный и казахстанский опыт. За все время эксплуатации ядерных установок в Казахстане, включая исследовательские реактора и завод по переработке урана не было ни одного случая причинения ядерного ущерба.