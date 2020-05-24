Какие меры необходимо соблюдать в случае прироста заболеваемости коронавирусом не более 7 %

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В постановлении главного государственного санитарного врача РК Айжан Есмагамбетовой о дальнейшем усилении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекции также указаны меры, которые необходимо соблюдать в случае прироста заболеваемости коронавирусной инфекции не более 7 % в течение 7 дней. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно постановлению, акимам областей, городов Алматы, Нур-Султан, Шымкент, Министерству образования и науки Республики Казахстан в регионах при достижении уровня прироста заболеваемости COVID-19 не более 7% в течение 7 дней поручено обеспечить:

1) работу дежурных групп в детских дошкольных организациях (по возрасту) с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима и алгоритма работы согласно приложению 14 к настоящему постановлению;

2) работу образовательных центров, кружков (по записи) с проведением контроля состояния здоровья сотрудников и детей (термометрия), отстранение сотрудников и детей с признаками ОРВИ, а также с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима;

3) работу детских кабинетов коррекции (по предварительной записи) с проведением контроля состояния здоровья сотрудников и детей (термометрия), отстранением сотрудников и детей с признаками ОРВИ, а также с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима;

4) дистанционное обучение организаций образования, в том числе проведения всех видов оценки знаний.

Ранее сообщалось, как ужесточат карантин в стране, если прирост заболевших составит более 7%.