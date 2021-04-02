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    17:52, 02 Апрель 2021 | GMT +6

    Какие меры госстимулирования предоставляет QazIndustry

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По итогам первого квартала текущего года по 16 заявкам QazIndustry возместил затраты по повышению производительности труда на общую сумму 92,4 млн тенге. Об этом сообщил председатель правления АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта «QazIndustry» Берик Бекенов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На сегодня получить меры государственного стимулирования, предоставляемые QazIndustry по повышению производительности труда и продвижению товаров, работ и услуг на внутреннем рынке, могут все категории бизнеса: малый, средний и крупный в приоритетных секторах экономики. Предприятиям возмещаются до 40% понесенных затрат. Если в целом говорить конкретно о получателях, то приведу пару примеров, кто получил возмещение затрат: Это ТОО «AlumConstruction», которому возместили затраты связанные с шеф-монтажом и пусконаладкой оборудования, которое позволило увеличить объем переработки стекла в 2 раза, а также перерабатывать отходы», - сообщил глава QazIndustry.

    По его словам, ТОО «KARLSKRONA LC AB» возместили затраты за привлечение зарубежного специалиста, благодаря которому была проведена работа по оптимизации производственных процессов и освоены линейки нового насосного оборудования; а также за разработку конструкторской и технологической документации по производству новых видов продукции.

    Также в 2020 году в целях повышения эффективности предоставления и доступности мер государственного стимулирования в условиях пандемии короновируса QazIndustry автоматизировало бизнес-процессы приема, рассмотрения и принятия решения по заявкам возмещения. Сроки оказания услуг возмещения затрат сократились на 30%.

    «Теперь у отечественных производителей появилась возможность подать электронную заявку на возмещение затрат из любой точки Казахстана. Ранее им приходилось отправлять на бумажном носителе и соответственно оплачивать почтовые расходы. Кроме того, предоставляемые QazIndustry меры поддержки переведены в разряд государственных услуг и на сегодняшний день предприятия могут подавать заявки через портал электронного правительства «е-gov», - добавил Берик Бекенов.

    Необходимо отметить, что по итогам первого квартала текущего года в QazIndustry поступило 104 заявки на возмещение части затрат по повышению производительности труда и по 16 заявкам уже возмещены затраты на общую сумму 92,4 млн тенге. В настоящее время прием заявок продолжается.


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