Какие меры должны принимать школы и вузы при регистрации одного случая COVID-19

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – При регистрации одного случая заболевания COVID-19 среди детей или работников, посещающих школы, нужно обеспечить закрытие на карантин школы до завершения инкубационного периода. Подобная мера касается студентов и сотрудников высших учебных заведений. Эти меры прописаны в Постановлении Главного государственного санитарного врача Нур-Султана об ограничительных и карантинных мерах в городе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Постановлении также говорится об организации работы образовательных объектов независимо от форм собственности в текущем учебном году в режиме онлайн-обучения, кроме дежурных классов общеобразовательных школ для учащихся 1-5 классов и международных школ для учащихся 1-7 классов, работа которых допускается при комплектации до 15 детей в классе, согласно Главы 10 Приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 28 августа 2020 года №ҚР ДСМ-98/2020 «О внесении изменения в приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 августа 2017 года №611 «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования», строго по заявлению родителей.

Необходимо отметить, при регистрации одного случая заболевания COVID-19 среди детей или работников, посещающих школы, нужно обеспечить закрытие на карантин школы до завершения инкубационного периода.

Напомним, с III четверти текущего учебного года организацию работы образовательных объектов независимо от форм собственности для выпускных классов общеобразовательных (9 и 11 классы) и международных (10 и 12 классы) школ постановляется обеспечить в режиме комбинированного обучения (70% предметов - в традиционном формате, 30% - дистанционно), работа которых допускается при комплектации до 15 детей в классе, строго по заявлению родителей.

Со II семестра текущего учебного года работа ВУЗов и колледжей для студентов первых курсов будет обеспечена в режиме комбинированного обучения (70% предметов - в традиционном формате, 30% - дистанционно).

Нужно отметить, что при регистрации одного случая заболевания COVID-19 среди студентов или работников, посещающих ВУЗы/колледжи, нужно обеспечить закрытие на карантин факультета/отделения до завершения инкубационного периода.

С III четверти учебного года постановляется организовать индивидуальные консультация в группах не более 5 человек на объектах образования во внеурочное время.

Работа дежурных групп в дошкольных организациях независимо от форм собственности будет организована с заполняемостью не более 15 детей в каждой группе, с запретом на открытие новых дежурных групп, со строгим соблюдением санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических, карантинных мер и установлением графика работы в будние с 07:30 до 18:30 часов и запретом работы в выходные и праздничные дни.

Также в Постановлении говорится об организации работы образовательных центров, кружков для детей и взрослых, детских центров развития (по предварительной записи, группами до 10 человек), с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий с установлением графика работы в будние с 9:00 до 18:00 часов и запретом работы в выходные дни.

Работа специальных, специализированных организаций, специальных школ-интернатов для детей с особыми образовательными потребностями (в том числе для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей), школ-интернатов общего типа, школ-интернатов для одаренных детей, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, с проживанием только иногородних детей, будет организована в соответствии с Главой 10 Приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 28 августа 2020 года №ҚР ДСМ-98/2020 «О внесении изменения в приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 августа 2017 года №611 «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования.

При регистрации одного случая заболевания COVID-19 среди детей или работников, посещающих объекты, указанные в данном пункте, обеспечить закрытие этих объектов на карантин до завершения инкубационного периода.

Работу центров коррекции для детей и взрослых (по предварительной записи, не более 5 человек), в постановлении говорится организовать с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы в будние и выходные дни с 9:00 до 20:00 часов.

Разрешается деятельность субъектов финансового рынка (банки второго уровня, обменные пункты, ипотечные организации, страховые (перестраховые) организации, страховые брокеры, организации, осуществляющие брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг, микрофинансовые организации, кредитные товарищества, ломбарды, платежные организации, коллекторские агентства) с ограничением по времени и численности в соответствии с актом Национального Банка Республики Казахстан и Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка».

Бизнес-центры, деловые дома, а также расположенные в них объекты по оказанию услуг адвоката, нотариуса, бухгалтера и консалтинга, агентств по недвижимости, рекламных агентств, судебных исполнителей, туроператоров, бутиков (отделов) по реализации непродовольственных товаров будут работать с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий. График работы - в будние и субботние дни с 9:00 до 20:00 часов. В воскресные дни работать запрещается.

Также в Постановлении говорится об организации работы объектов туризма и организаций в сфере оказания услуг по проживанию населения (гостиницы, отели, дома отдыха, туристические базы и др.) при соблюдении заполняемости не более 50%, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий.