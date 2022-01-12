Какие меры будут приняты против необоснованного вывода капитала из страны - Минфин РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Министерстве финансов РК рассказали о мерах, принимаемых для незамедлительного исполнения поручений Президента, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МФ РК.

Как сообщили в ведомстве, разрабатываются механизмы повышения поступлений от недропользователей горно-металлургического комплекса с компенсацией нагрузки посредством дополнительных мер господдержкки.

В целом, будут приняты меры по ужесточению ответственности за нарушения в таможенной сфере.

В части необоснованного вывода капитала из страны прорабатываются следующие поправки в законодательство:

1) пересмотра льгот при налогообложении дивидендов, в том числе выплачиваемых нерезидентам из источников в Республике Казахстан;

2) введения ограничений на вычет по «нематериальным» услугам, полученным от аффилированных зарубежных;

3) введения ограничений льгот в рамках контролируемой иностранной компании.

Также разработан проект поправок по трансфертному ценообразованию . Это позволит обеспечить справедливые цены на казахстанский экспорт.

Кроме того, в соответствии с поручением Главы государства в феврале текущего года будет внесен проект закона по вопросам банкротства физических лиц.

Министерство финансов обеспечит контроль за обоснованностью применения закупок из одного источника.

С этого года закупки Фонда и всех нацкомпаний регулируются законом «О закупках отдельных субъектов квазигосударственного сектора».

Вместе с тем, Порядком закупок Фонда предусмотрены отсылочные нормы на внутренние документы Фонда.

В этой связи, будет пересмотрен весь процесс осуществления закупок Фонда и его дочерних компаний на уровне одного документа, исключив отсылки на иные внутренние документы.