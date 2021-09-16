Какие меры антимонопольного реагирования приняты на рынках жилья и стройматериалов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какие меры антимонопольного реагирования приняты на рынках жилья, нефтепродуктов, стройматериалов и социально значимых продовольственных товаров, рассказал председателя Агентства РК по защите и развитию конкуренции Рустам Ахметов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Позвольте коротко доложиться о текущей работе по снижению и стабилизации цен. По поручению Главы государства Агентством приняты меры антимонопольного реагирования на рынках жилья, нефтепродуктов, стройматериалов и социально значимых продовольственных товаров», - сказал Рустам Ахметов.

Было отмечено, что по итогам работы вынесено 192 уведомления, назначено 26 расследований, принято 95 актов антимонопольного комплаенса.

«В среднем субъектами рынка цены снижены от 5 до 25%. Вместе с этим, применение мер ценового контроля является лишь временным инструментом, поэтому необходимы меры по развитию конкуренции», - добавил Рустам Ахметов.

Ранее сообщалось, что в Мажилисе состоялась презентация правительственного законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития конкуренции.

«На сегодняшний день состояние конкуренции в стране характеризуется высоким уровнем концентрации на основных товарных рынках и высоким уровнем государственного участия в экономике. В связи с этим наша работа и нормы законопроекта направлены на решение трех основных регуляторных барьеров, которые так или иначе связаны с участием государства в экономике», - проинформировал Рустам Ахметов.