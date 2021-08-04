Какие мероприятия запрещено проводить в Нур-Султане, напомнила Сархат Бейсенова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Главный государственный санитарный врач столицы Сархат Бейсенова напомнила об основных ограничениях, введенных со 2 августа 2021 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В частности, со 2 августа запрещена деятельность:

- всех предприятий и организаций вне зависимости от форм собственности, не участвующих в Ashyq, за исключением центральных госорганов, акиматов, правоохранительных органов, организаций здравоохранения, СМИ, продуктовых магазинов, аптек и организаций жизнеобеспечения, а также организаций, указанных в подпункте 4.2 (строительных объектов, промышленных предприятий, объектов по оказанию бесконтактных услуг населению (автомойки, ремонт автомобилей и бытовой техники, телефона, типографии, полиграфии, фотосалоны, швейные мастерские и ателье, обувные мастерские, сервис по мелкосрочному ремонту, химчистки, прачечные, цветочные магазины, объекты по оказанию ритуальных услуг и т.п.), туристических компаний, бизнес центров и отдельных видов деятельности (страховых компании, услуг адвоката, нотариуса, бухгалтера и консалтинга, агентств по недвижимости, рекламных агентств, судебных исполнителей, обменных пунктов, ломбардов, банков, отделений АО «Казпочта» и т.п.), объектов общественного питания, работающих только на вынос и доставку еды и добровольных участников проекта«Ashyq»);

- запрет на проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, а также семейных, памятных мероприятий;

- также, запрет на проведение различных видов акций, ярмарок, шоурумов, розыгрышей (за исключением онлайн-формата);

- ограничить допуск на работу в очном режиме для работников, не получивших вакцинацию против COVID-19 (за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания и переболевших COVID-19 в течение последних 3 месяцев) в организациях независимо от форм собственности, указанных в подпункте 4.1 (государственных органов и организаций; производственных объектов; объектов строительства; объектов оптовой и розничной торговли (хранения) продукции; объектов культуры и досуга; объектов в сфере оказания услуг по проживанию населения и т.д).

Вход в ТРЦ, торговые дома и центры города осуществляется только посредством сканирования QR-кода в системе Ashyq. График работы для этих объектов установлен с 7 утра до 20.00 часов. При этом в субботние и воскресные дни их работа запрещена.

- работа фудкортов разрешена при заполняемости до 50 % , но не более 50 мест, в будние дни с 7.00 до 20.00 часов для объектов, участвующих в проекте «Ashyq», с запретом работы в субботние и воскресные дни, и работы на доставку и вынос еды в будние и выходные дни с 7.00 до 20.00 часов.

По этому же графику была установлена работа:

- фитнес-центров, фитнес-клубов, йога-центров, спортивно-оздоровительных объектов, саун, СПА-центров, спортивных объектов, бассейнов;

- салонов красоты, «барбер шопов», центров и салонов, оказывающих косметические и косметологические услуги;

- караоке, бильярдных, боулингов, компьютерных клубов;

- кинотеатров;

Работа разрешена крытых и открытых рынков, участвующих в проекте «Ashyq» с режимом работы для продовольственных рынков в будние и выходные дни с 7.00 до 17.00 часов, для непродовольственных рынков в будние дни с 7:00 до 17:00 часов и запретом работы в субботние и воскресные дни;



