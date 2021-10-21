Какие мероприятия запланированы на этой неделе в Нур-Султане
23 и 24 октября в 19:00 часов театр «Жастар» покажет трагедию У. Шекспира «Ханзада».
В столичном Театре кукол можно будет посмотреть японскую народную сказку «Как появилось эхо». Показы состоятся 22 октября в 16:00 часов, а также 23-24 октября в 12:00, 14:00 и 16:00 ч.
Государственный академический русский драматический театр им. М.Горького 22-23 октября в 19:00 и 18:00 ч. представит драму А. Островского «Гроза».
21 октября в 15:00 ч. Музыкальный театр юного зрителя приглашает на музыкальную сказку «Золушка». В 19:00 ч. следующего дня на сцене МТЮЗа покажут мюзикл «Шәмші», в это же время 23 октября – драму «Мальчики», а 24 октября – метафизичекую драму «Дүние-ғапыл».
На сцене Nomad City Hall 23 октября в 19:00 состоится показ спектакля «Мерекелік меню», а
В аккаунтах Музея Сакена Сейфуллина в соцсетях на этой неделе можно будет посмотреть видеоэкскурсию по залам с экспонатами, посетить онлайн-вечер культуры «Әсем қоңыр» к 160-летию Дины Нурпеисовой(21 октября) и встречу с поэтом Несипбеком Айтулы (22 октября).
Этномемориальный комплекс «Карта Казахстана «Атамекен» 23 октября проведет онлайн-лекцию в рамках программы «Рухани жаңғыру».
Музейно-мемориальный комплекс жертв политических репрессий и тоталитаризма «АЛЖИР» подготовил видеоролик «Даланың дара ұстазы» к юбилею Ы. Алтынсарина, а также несколько лекций, часть из которых пройдет в офлайн, другая – в онлайн-формате. Темы лекций – «Память о них жива...», «Кто помнит и знает «АЛЖИР...», «Память о них сохраним навеки», «Детским взглядом на историю репрессий».
По словам организаторов, задача запланированных мероприятий - сохранение памяти о трагических событиях 30-50-х годов ХХ века, восстановление справедливости по отношению к безвинным жертвам тоталитарной системы, формирование у подрастающего поколения чувства патриотизма и нравственности.
22 октября в 15:00 ч. на литературно-музыкальный вечер «Ғасырға тағзым» приглашает массовая библиотека №5.
Все запланированные мероприятия будут проводиться при строгом соблюдении санитарных норм и требований карантина. Вход в учреждения культуры осуществляется посредством приложения «Ashyq».