Какие мероприятия запланированы на этой неделе в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Разноплановые мероприятия проведут на этой неделе учреждения культуры столицы. В программе - литературные вечера, концерты, постановки, выставки, встреча с поэтом и многое другое. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

23 и 24 октября в 19:00 часов театр «Жастар» покажет трагедию У. Шекспира «Ханзада».

В столичном Театре кукол можно будет посмотреть японскую народную сказку «Как появилось эхо». Показы состоятся 22 октября в 16:00 часов, а также 23-24 октября в 12:00, 14:00 и 16:00 ч.

Государственный академический русский драматический театр им. М.Горького 22-23 октября в 19:00 и 18:00 ч. представит драму А. Островского «Гроза».

21 октября в 15:00 ч. Музыкальный театр юного зрителя приглашает на музыкальную сказку «Золушка». В 19:00 ч. следующего дня на сцене МТЮЗа покажут мюзикл «Шәмші», в это же время 23 октября – драму «Мальчики», а 24 октября – метафизичекую драму «Дүние-ғапыл».

На сцене Nomad City Hall 23 октября в 19:00 состоится показ спектакля «Мерекелік меню», а

В аккаунтах Музея Сакена Сейфуллина в соцсетях на этой неделе можно будет посмотреть видеоэкскурсию по залам с экспонатами, посетить онлайн-вечер культуры «Әсем қоңыр» к 160-летию Дины Нурпеисовой(21 октября) и встречу с поэтом Несипбеком Айтулы (22 октября).

Этномемориальный комплекс «Карта Казахстана «Атамекен» 23 октября проведет онлайн-лекцию в рамках программы «Рухани жаңғыру».

Музейно-мемориальный комплекс жертв политических репрессий и тоталитаризма «АЛЖИР» подготовил видеоролик «Даланың дара ұстазы» к юбилею Ы. Алтынсарина, а также несколько лекций, часть из которых пройдет в офлайн, другая – в онлайн-формате. Темы лекций – «Память о них жива...», «Кто помнит и знает «АЛЖИР...», «Память о них сохраним навеки», «Детским взглядом на историю репрессий».

По словам организаторов, задача запланированных мероприятий - сохранение памяти о трагических событиях 30-50-х годов ХХ века, восстановление справедливости по отношению к безвинным жертвам тоталитарной системы, формирование у подрастающего поколения чувства патриотизма и нравственности.

22 октября в 15:00 ч. на литературно-музыкальный вечер «Ғасырға тағзым» приглашает массовая библиотека №5.

Все запланированные мероприятия будут проводиться при строгом соблюдении санитарных норм и требований карантина. Вход в учреждения культуры осуществляется посредством приложения «Ashyq».