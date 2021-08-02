Какие мероприятия запланированы к 30-летию Независимости Казахстана в августе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В стране продолжается проведение мероприятий, посвящённых 30-летию Независимости Республики Казахстан. Тематическая линия августа - «Правовые основы Независимости. Верховенство права и гражданское общество», а главными событиями месяца определены День Конституции Казахстана и Международный день действий против ядерных испытаний. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИОР РК.

Напомним, согласно концепции празднования знаменательной даты каждый месяц проходит под отдельной тематикой. В частности, июнь проходил под эгидой патриотизма и государственных символов, в июле красной нитью прошла тема «День столицы. Нур-Султан – символ успеха и процветания».

В рамках региональных планов празднования 30-летия Независимости с начала года по всей стране проведено более 7 тысяч мероприятий. Планируется, что августовский график празднования 30-летия Независимости Казахстана раскроет основополагающее значение Конституции в определении общенационального вектора исторического развития, а также приверженности казахстанцев идеалам правового государства.

Государственные органы в соответствии с санитарными нормами проведут различные мероприятия, в том числе диалоговые площадки с участием представителей гражданского общества, а также выставки, конкурсы патриотических песен, интеллектуальные игры среди молодежи.

Так, в рамках проекта «Тәуелсіздік тарландары» пройдут онлайн-встречи с общественными и политическими деятелями Казахстана, удостоенными званий «Халық Қаһарманы», «Еңбек Ері». Состоится Международный симпозиум с участием руководителей госорганов страны, представителей международных организаций, органов конституционной юстиции других стран и научной общественности.

В этом году исполняется 30 лет со дня закрытия Семипалатинского ядерного полигона. Напомним, это стало возможным благодаря Указу Первого Президента Республики Казахстан Н. А. Назарбаева 29 августа 1991 года. Наша страна стала первой в мировой истории, которая закрыла второй по величине ядерный испытательный полигон на планете и добровольно отказалась от четвертого по мощности военного ядерного арсенала. В Восточно-Казахстанской области планируется проведение международной конференции, посвященной 30-летию закрытия Семипалатинского ядерного полигона, ежегодная научно-практическая конференция «Медицина. Радиация. Здоровье», возложение цветов у памятника пострадавшим от ядерных испытаний.