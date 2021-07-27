+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 23 °С
Алматы: 33 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Какие мероприятия пройдут в ВКО к 30-летию со дня закрытия Семипалатинского полигона

27 Июля 2021 12:35
Поделиться:
Какие мероприятия пройдут в ВКО к 30-летию со дня закрытия Семипалатинского полигона

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Какие мероприятия пройдут в ВКО в преддверии 30-летия со дня закрытия Семипалатинского полигона? Об этом рассказал заместитель акима региона Азамат Мухамедчинов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
47 новых автобусов прибыли в Петропавловск
Проект «Восточный Казахстан – территория без конфликтов» реализуется в ВКО 30-летие Независимости: какие соцобъекты сданы в эксплуатацию в ВКО Более 16 тыс восточноказахстанцев получили помощь в рамках «Марафона добрых дел»

Азамат Мухамедчинов заверил, что во второй половине текущего года реализация мероприятий, посвященных 30-летию Независимости, будет продолжена.

«В августе исполняется 30 лет со дня подписания Указа Елбасы – Первого Президента страны о закрытии Семипалатинского испытательного ядерного полигона, который стал знаменательной вехой в истории Казахстана, предопределив безъядерный выбор нашей страны. В честь памятной даты в Семее будет представлена выставка Библиотеки Первого Президента страны «Время фундаментальных решений», также традиционная международная акция мира на острове Бейбитшилик с возложением цветов к монументу «Сильнее смерти», международная конференция «Экология. Радиация. Здоровье», - отметил заместитель акима области.

По его словам, также планируется открытие стелы, посвященной истории Семипалатинского полигона с участием ученых Национального ядерного центра и США.

«В Национальном ядерном центре с 7 по 9 сентября в Курчатове состоится международная конференция «Семипалатинский ядерный полигон. Наследие научного потенциала и перспективы развития». В настоящее время об участии в конференции заявили представители 19 стран ближнего и дальнего Зарубежья. До конца года запланировано проведение разных проектов в сфере науки, образования, культуры и спорта», - рассказал Азамат Мухамедчинов.


Подписывайтесь на наш канал:

#Восточно-Казахстанская область   #Экология   #Общество  
Поделиться:

Автор:

Арайлым Мұрат

Новости по теме
47 новых автобусов прибыли в Петропавловск
Проект «Восточный Казахстан – территория без конфликтов» реализуется в ВКО
30-летие Независимости: какие соцобъекты сданы в эксплуатацию в ВКО
Более 16 тыс восточноказахстанцев получили помощь в рамках «Марафона добрых дел»
Популярное
1 Свадьбу с участием более 100 гостей проводили в Нур-Султане
2 Новые карантинные меры вводят в ВКО
3 Карантин ужесточили в Атырауской области
4 Дополнительные карантинные меры ввели в Карагандинской области
5 Назначен новый аким Индерского района Атырауской области
Читайте также
Спасатели помогли двум мужчинам на реке в Семее
МВД РК усилило проверку ковид-статуса пассажиров в аэропортах и на вокзалах
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Индира Марат
Индира Марат
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив