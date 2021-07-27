Какие мероприятия пройдут в ВКО к 30-летию со дня закрытия Семипалатинского полигона

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Какие мероприятия пройдут в ВКО в преддверии 30-летия со дня закрытия Семипалатинского полигона? Об этом рассказал заместитель акима региона Азамат Мухамедчинов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Азамат Мухамедчинов заверил, что во второй половине текущего года реализация мероприятий, посвященных 30-летию Независимости, будет продолжена.

«В августе исполняется 30 лет со дня подписания Указа Елбасы – Первого Президента страны о закрытии Семипалатинского испытательного ядерного полигона, который стал знаменательной вехой в истории Казахстана, предопределив безъядерный выбор нашей страны. В честь памятной даты в Семее будет представлена выставка Библиотеки Первого Президента страны «Время фундаментальных решений», также традиционная международная акция мира на острове Бейбитшилик с возложением цветов к монументу «Сильнее смерти», международная конференция «Экология. Радиация. Здоровье», - отметил заместитель акима области.

По его словам, также планируется открытие стелы, посвященной истории Семипалатинского полигона с участием ученых Национального ядерного центра и США.

«В Национальном ядерном центре с 7 по 9 сентября в Курчатове состоится международная конференция «Семипалатинский ядерный полигон. Наследие научного потенциала и перспективы развития». В настоящее время об участии в конференции заявили представители 19 стран ближнего и дальнего Зарубежья. До конца года запланировано проведение разных проектов в сфере науки, образования, культуры и спорта», - рассказал Азамат Мухамедчинов.