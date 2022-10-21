Какие мероприятия пройдут в стране ко Дню Республики

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Масштабные мероприятия, приуроченные ко Дню Республики, начали проводиться с 17 октября. До 28 октября в регионах пройдут концерты, торжественные собрания, спортивные игры и многое другое, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Астана: айтыс, байга, салют, концерты Розы Рымбаевой, 2RAR, Yenlik и Кайрата Нуртаса

«В этом году ко Дню Республики планируем провести свыше ста праздничных мероприятий. Большинство из них - культурно-массовые мероприятия. 25 октября проведем 8 больших концертов. Самая масштабная из них - концертная программа на территории ЭКСПО. В ней примут участие известные творческие коллективы, певцы, ансамбли», - рассказал руководитель столичного управления внутренней политики Даурен Бабамуратов.

25 октября, по его словам, в столичном ипподроме состоятся аламан-байга и другие конные соревнования.

«Помимо этого, пройдут свыше 20 спортивных мероприятий. Ко Дню Республики во всех образовательных учреждениях, школах и вузах состоятся круглые столы и конференции. В рамках праздников в каждом районе будут награждены заслуженные работники различных сфер: ветераны труда, граждане, проявившие мужество. Вместе с тем, в праздничные дни в городе в эксплуатацию будут введены жилые дома, важные социальные объекты, спортивные комплексы. В эти дни в организациях образования проводятся круглые столы, дебаты, выставки, встречи с известными людьми, творческие конкурсы. Учреждениями дополнительного образования в честь Дня Республики организованы торжественные концерты, выставки юных художников, такие как «Қазақстанның болашағы бала көзімен», «Ән-жырым саған арналады», - добавил Даурен Бабамуратов. https://www.inform.kz/ru/kak-astanchane-otprazdnuyut-den-respubliki_a3993033

В этом году в преддверии Дня Республики также будут награждены лауреаты Государственных наград.

О наиболее крупных и значимых событиях по линии Министерства культуры и спорта рассказали в ведомстве.

С 17 по 21 октября в Казахском национальном университете искусств проходит XХV Международный конкурс творческой молодежи «Шабыт».

С 18 по 23 октября в стенах Государственного академического Казахского музыкально-драматического театра имени Калибека Куанышбаева проходит Республиканский фестиваль драматических театров Казахстана.

21 октября состоится церемония заложения Капсулы исторической памяти о начале реконструкции древнего городища Бозок на территории Национального парка «Бозок».

24 октября в Национальной академической библиотеке пройдут состязания акынов (мүшайра) «Менің Республикам».

25 октября состоится концерт «Мерекелік шашу» в Камерном зале Государственного театра оперы и балета «Астана Опера», организованный ансамблем классической музыки «Камерата Казахстана».

Также 25 октября в Национальном музее состоится республиканский творческий конкурс «Ұлттың ұлы ұстындары».

Наряду с этим, 25 октября во Дворце мира и согласия пройдет концерт 2RAR, Yenlik и Кайрата Нуртаса.

Также 25 октября в театре им. Куанышбаева будет показан спектакль «Баян сұлу - Қозы Көрпеш», а в Центральном концертном зале «Казахстан» состоится концерт прославленной казахстанской певицы Розы Рымбаевой.

Приятным сюрпризом для астанчан станет праздничный салют, организованный на спонсорские средства. Фейерверк запустят 25 октября в 21:00 с двух точек: с территории рядом с Атырауским мостом (Набережная города) и Ботанического сада. Длительность салюта составит порядка 10 минут, а количество выстрелов - 3,5 тыс. https://www.inform.kz/ru/salyut-zapustyat-v-astane-na-den-respubliki_a3992879

Алматы: флешмоб, марафон, фестиваль национальных видов спорта

В южной столице повсеместно состоятся различные конкурсы, выставки, ярмарки и другие культурно-познавательные мероприятия.

21 октября состоится концерт «Республика күніне арнау», организованный Республиканской средней специализированной музыкальной школой-интернатом для одаренных детей имени Куляш Байсеитовой.

21 октября Государственный музей искусств Республики Казахстан имени Абылхана Кастеева проведет выставку детского творчества «Қазақстан - балалар көзімен».

В Центральном государственном музее в Алматы 22 октября пройдет презентация реэкспозиции зала «Тәуелсіз Қазақстан».

22 октября в 12:00 пройдет торжественная церемония награждения государственными и ведомственными наградами, благодарственными письмами в Казахстанско-Британском техническом университете.

22 октября в 17:00 во Дворце Республики состоится торжественный концерт с участием звезд казахстанской эстрады. На торжественный концерт будут приглашены интеллигенция города, депутаты маслихата, представители государственных органов, организаций, лидеры политических партий, видные государственные и общественные деятели, студенты, военнослужащие.

23 октября с 7:00 по 13:00 будет проведен массовый благотворительный забег Charity Music Run. Старт из парка Первого Президента. Планируемая численность участников – 1700-2000 человек. Забег будет проведен на следующих дистанциях: детский забег (2 км – 7-14 лет), скандинавская ходьба (10,5 км), бег на 10,5 км и 21км. Время сбора участников – 6:00.

25 октября при поддержке Казахской государственной филармонии имени Жамбыла состоится Республиканский фестиваль «Өнеріміз саған - Қазақстан!».

25 октября в 10:00 пройдет торжественное поднятие государственного флага и исполнение государственного гимна в рамках акции «Патриотизм дауысы» на площадке перед высокогорным комплексом «Медеу». В церемонии примут участие депутаты маслихата, представители государственных органов, организаций, лидеры политических партий, видные государственные и общественные деятели, студенты, военнослужащие (почетный караул, военно-духовой оркестр).

В это время во всех районах города пройдет массовое исполнение государственного гимна (Алатауский район – на территории ледового дворца Almaty Arena, Алмалинский – перед зданием КБТУ, Ауэзовский - перед зданием Алматинского многопрофильного колледжа, Бостандыкский - Mega Almaty на Розыбакиева, Жетысуский – парк «Гульдер», Медеуский – площадь перед зданием Ғылым ордасы, Наурызбайский – перед зданием районного акимата, Турксибский – на арбате по ул. Сауранбаева). После исполнения гимна пройдет флешмоб «Қыран елім – Қазақстан» с участием студентов вузов, колледжей и военных учебных заведений.

25 октября в 10:00 будет проведен республиканский фестиваль национальных видов спорта «Ұлттық дала ойындары». Место проведения – Алматинский ипподром по ул. Омарова, 10а.

25 октября в 17:00 пройдет праздничный концерт на площади «Астана» с участием казахстанских звезд эстрады. После концерта будет запущен праздничный салют. https://www.inform.kz/ru/kak-otprazdnuyut-den-respubliki-v-almaty_a3992253

Шымкент: спектакль, конференция

26-27 октября в 18:30 часов покажут драму «Атжалман ғасыр» Саи Касымбек в Шымкентском городском казахском академическом драматическом театре имени Жумата Шанина.

28 октября в научно-универсальной библиотеке города Шымкент имени аль-Фараби состоится республиканская конференция «Әл-Фараби мұрасы – өркениет қазынасы».

Абайская область: ярмарка, концерт, новоселье

В Абайской области ко Дню Республики проведут свыше 200 мероприятий. В их числе планируется провести торжественные и культурно-массовые мероприятия. В праздничный день в центральных площадях области, в парках и скверах организуют ярмарки, выставки, праздничные концерты. Откроется ряд новых объектов, а жильцам будут вручены ключи от квартир.

Также 24 октября Государственный историко-культурный и литературно-мемориальный заповедник-музей Абая «Жидебай-Бөрілі», расположенный в области Абай, организует книжную выставку «Республика күні – ұлттық мереке».

Атырауская область: ярмарка вакансий и айтыс

В Атырау ко Дню Республики прошла ярмарка «свободных вакансий». В общегородской ярмарке примут участие крупные предприятия и государственные органы. Мероприятие прошло 21 октября с 10 до 13:00 часов на базе «АРЕС».

Состоится республиканский айтыс. В айтысе «Егемендігім - ерен елдігім» участвуют 16 акынов из ВКО, ЗКО, Абайской, Павлодарской, Костанайской, Кызылординской, Жамбылской, Актюбинской, Атырауской областей и из Астаны.

Карагандинская область: гимн звучит хором

22 октября в Казахском драматическом театре имени Сакена Сейфуллина пройдут концерт и торжественное собрание.

25 октября в домах культуры Новый Майкудук, «Молодежный» и в Доме железнодорожников пройдет концертная программа «Менің Қазақстаным».

Также в рамках всенародной патриотической акции «Қыран елім – Қазақстаным» жители области исполнят государственный гимн.

Кызылординская область: открытие нового парка

В Кызылординкой области ко Дню Республики в Жанакорганском районе откроется новый парк отдыха. А в Аральском районе ко Дню Республики, к 95летию района и к 100-летию поэта Абилхана Маханова пройдет республиканский айтыс.

Мангыстауская область: конкурс жыршы, марафон Амина Туякова

В Мангыстауской области планируется проведение около 50 мероприятий. В частности, выставки, ярмарки, праздничный концерт, спортивные мероприятия, конкурсы, благотворительно-экологические акции, патриотические мероприятия.

В регионе проведут патриотическую всенародную акцию Қыран елім – Қазақстаным!». Также 20 октября в 15:00 в Доме дружбы пройдет республиканский фестиваль жыршы «Жырлансын ел бірлігі». В фестивале примут участие 15 жыршы из Мангыстауской, Кызылординской, Западно-Казахстанской областей.

25 октября к 85-летию Амина Туякова организуют марафон. Марафон завершится праздничным концертом эстрадных звезд.

Еще одно важное событие – открытие зала истории в областном историко-краеведоческом музее имени А. Кекильбаева. В историко-культурном комплексе пройдет праздничное мероприятие, фотовыставка. В областном музыкально-драматическом театре имени Н. Жанторина покажут спектакль «Биіктік» Т. Досымова, а в областной филармонии состоится концерт «Елім менің».

Павлодарская область: благотворительность, ярмарка, фестиваль

В Павлодарской области в рамках месячника «Забота» с целью оказания поддержки социально уязвимым слоям населения проходит акция «Жанашыр жүрек». В выходные дни пройдет сельскохозяйственная ярмарка, экологическая акция «Таза табиғат», ярмарка свободных вакансий. Сегодня будет вручена ежегодная премия «Тәуелсіздік ұрпақтары». 25 октября среди молодежи этнокультурных объединений АНК состоится фестиваль патриотических песен «Өнеріміз саған, Қазақстан!». В целом в регионе планируется провести свыше 300 мероприятий к празднику.

СКО: экологическая акция, концерт группы Ninety One

В рамках праздника в СКО проходит республиканская акция «Жанашыр Жүрек». В преддверии праздника проходят различные выставки, круглые столы. В драматическом театре имени Сабита Муканова покажут спектакль «Елім-ай». Будут организованы экологические акции под эгидой «Жаңа Қазақстан. Таза табиғат» среди этнокультурных объединений АНК. На 24-25 октября запланировано проведение международного фестиваля ремесленников «Qyzyljar – шеберлер мекені».

В Петропавловске празднование начнется 24 октября на центральной площади с концерта артистов областной филармонии имени Акана Серi. 25 октября состоится концерт «Қыран елім – Қазақстаным!» с участием группы Ninety One.

Туркестанская область: откроются социальные объекты

В области в честь празднования Дня Республики приоритет отдается благотворительным, экологическим и патриотическим акциям, прославляющим родину и единство.

https://www.inform.kz/ru/bolee-1200-meropriyatiy-v-chest-dnya-respubliki-proydet-v-turkestanskoy-oblasti_a3991823

В рамках юбилейного праздника в городах и районах будут награждены заслуженные работники различных сфер, ветераны труда, граждане, проявившие мужество. Вместе с тем, в праздничный день по области будут введены в эксплуатацию 7 новых школ на 7 430 мест и такие важные объекты, как спортивный комплекс. Кроме того, будут открыты новые аллеи, сданы жилые дома, в ряде сельских округов будет запущена чистая питьевая вода и природный газ»

Также в рамках празднования пройдут торжественные линейки, концертная программа, театрализованное представление, круглый стол, экскурсии по библиотечным выставкам и музеям, спортивные мероприятия, благотворительные акции. В рамках рубрики «Республика мақтанышы» активно ведется работа по публикации в областных газетах и журналах, статей-воспоминаний о деятелях, внесших вклад в развитие региона.

Улытауская область: массовое исполнение гимна, соревнования, новоселье

В Улытауской области мероприятия ко Дню Республики стартовали в начале октября и продолжатся до конца месяца. Запланировано проведение порядка 100 мероприятий. В числе самых значимых – церемония чествования земляка Сарсенбая Котырашева, который обошел весь Казахстан пешком, ему была подарена квартира. В рамках массовой экологической акции, приуроченной ко Дню республики, проходят субботники, работы по благоустройству.

Жители области примут участие в массовом единовременном исполнении государственного гимна, 25 октября в День Республики состоится поднятие Государственного флага, будет организован автопробег.

С 26 по 28 октября в историко-культурном и природном музее-заповеднике «Ұлытау» пройдет Международная научно-практическая конференция «Историко-культурное наследие Золотой орды».

В праздничные дни будут вручены ключи от 36-квартирного дома в Жанааркинском районе и ключи от двух 8-квартирных домов в Улытауском районе. Таким образом, к празднику 52 семьи из социально-уязвимых слоев населения будут обеспечены жильем. С 20 по 22 октября пройдет благотворительный тур «Asar joly». С 25 по 27 октября в городе Жезказган запланировано проведение республиканского турнира по қазақ күресі, посвященного памяти К. Шингисова. В городе Каражал также пройдет областной турнир по дзюдо среди мужчин и женщин.

Управлением образования будет организован форум для молодых педагогов. Кроме того, по линии волонтерских, благотворительных организаций пройдет широкомасштабная благотворительная акция «Жанашыр жүрек». Для населения области проводятся сельскохозяйственные ярмарки, где продукция реализуется по сниженным ценам.

По линии Ассамблеи народа Казахстана будет организована патриотическая акция «Өнеріміз саған, Қазақстан!». Среди молодежи запланировано проведение патриотического автопробега, челленджей, флешмобов и акций по рисованию «Я горжусь своим флагом».

Восточно-Казахстанская область: спектакль, концерт, акции

В рамках праздника в Восточно-Казахстанской области проведут свыше 500 мероприятий. Жители региона примут участие в экологической акции «Таза табиғат», патриотическом челлендже, в концерте этнокультурных объединений «Өнеріміз саған, Қазақстан!». Театры представят публике полюбившиеся спектакли, будет организован праздничный концерт «Ертіс концертінде». 25 октября на площади пройдет торжественный концерт.