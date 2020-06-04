Какие мероприятия пройдут в столице в честь Дня госсимволов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице состоится автопробег в честь Дня государственных символов РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У каждого государства имеются свои границы и государственные символы. Мы планируем в честь Дня государственных символов провести ряд мероприятий. Одно из таких мероприятий будет называться «Флаг на балконе», также мы организуем автопробег. Молодежь на своих автомобилях и мотоциклах с казахстанским флагом проедут 28 км», - сообщил руководитель управления молодежной политики столицы Даулет Карибек.

По его словам, 9 мая молодежь из-за карантина не смогла возложить цветы к монументу Защитников Отечества. Сегодня будет организована эта акция.

«Если каждый гражданин возьмет в руки наш флаг - это придаст нам чувство патриотизма и гордости за свою страну. Даже сейчас можно увидеть, что молодые люди с флагами относятся с большим уважением к госсимволам», - добавил он.