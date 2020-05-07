Какие мероприятия пройдут в столице на День защитника Отечества и 9 Мая

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Все мероприятия, посвященные майским праздникам, пройдут в столице онлайн-режиме.Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

Молодежный театр «Жастар» подготовил ко Дню защитника Отечества концерт Zhastar music, который можно послушать в Instagram-канале данного учреждения культуры – @zhastar_teatry.

Государственный академический русский драматический театр имени М. Горького представит на суд зрителей постановку «Томирис – царица сакская». Трансляцию можно посмотреть на канале You Tube в 15:00.

А столичный цирк также в 15:00 продемонстрирует шоу с участием дрессированных собак и птиц в сопровождении песен, посвященных защитникам Отечества. Онлайн-представление можно посмотреть в Facebook – @circusastana, Instagram– @astanalyqtsirk, а также на сайте circus-astana.kz.

Государственная академическая филармония 7 мая даст два концерта. В 15:00 – на странице в Instagram @kazakorkestr_astana «Отан сақшысы» (Защитник Отечества), а вечером, в 20:00, – на странице @astana_filarmoniy в Instagram, astana.filarmoniya в Facebook и на своем канале в You Tube «Біздің елдің жігіттері» (Парни нашей страны).

9 Мая в 12:00 Государственный академический русский драматический театр имени М. Горького даст на своем You Tube-канале премьеру музыкально-поэтической композиции «Живые строки, опаленные войной».

В этот же день Театр кукол покажет на You Tube (Teatr Kukol Nur-Sultan) постановку «Солдатский ковш», а Дворец мира и согласия в 10:00 поздравит с Днем Победы видеороликом и стихами на тему «Долгие годы без войны», трансляция состоится на Instagram-странице @piramida.astana.

Как сообщалось, на День Победы в Нур-Султане в режиме онлайн пройдет акция «Жаужүрек полк». Почтить память героев Великой Отечественной войны можно, приняв участие в специальной акции в социальных сетях Facebook и Instagram.

Кроме того, артисты столичной филармонии проводят акцию «Голос Победы».