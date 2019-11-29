Какие мероприятия пройдут в праздичные дни в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В эти выходные в столице пройдет целый ряд праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню Первого Президента РК. Концерты, спортивный матч, представления и шоу могут посетить горожане в ближайший уикенд, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

Так, 30 ноября в концертном зале «Астана» состоится юмористический концерт «Байдың балалары». Начало вечера в 19:00.

30 ноября и 1 декабря Столичный цирк приглашает жителей и гостей города на шоу Московского цирка «Экстрим». Представления будут проходить в 16:00.

Еще одно шоу, но уже на воде можно будет посмотреть в Дельфинарии. «Дельфины и Пираты карибского моря» - представления с таким ярким названием состоятся с 30 ноября по 2 декабря.

Насыщенная культурная и спортивная программа ждет горожан 1 декабря.

В 15:00 в театре «Астана Опера» проведут концерт «Елі сүйген, елін сүйген Елбасы». Двумя часами позже, в этом же месте пройдет балет «Раймонда».

Театр «Астана Балет» приглашает посетить Вечер Национальной хореографии и оценить концертную программу «Наследие Великой степи», которая стала своеобразной визитной карточкой коллектива на родине и за ее пределами. Также зрители увидят одноактный балет «Жусан». Начало в 18:00.

Часом позже в ЦКЗ «Казахстан» пройдет большой концерт этно-фольклорного ансамбля «Туран», посвященный 10-летию известного на весь мир коллектива. Ансамбль выступал в таких знаменитых концертных залах, как «Карнеги холл» (Нью-Йорк, США), «Кеннеди центр» (Вашингтон, США), «Концерт хаус» (Берлин, Германия), «Кремлевский дворец» (Москва, Россия), «Дворец конгресса и фестивалей» (Канны, Франция), «Салле Корто» (Париж, Франция) и др.

Вместе с ансамблем на сцену выйдут Симфонический оркестр столичной филармонии, государственный театр «Astana musical», артисты Казахской национальной академии хореографии, певица Меруерт Мусрали.

Столичные театры также порадуют в этот день сразу тремя постановками. 1 декабря в 12:00 и 16:00 артисты Театра кукол покажут сказку «Ер Төстік». Вечером, в 18:00 в «Nomad City Hall» можно будет посмотреть спектакль «Қош, махаббат». А казахский музыкально-драматический театр им.К.Куанышбаева приглашает на постановку «Шәмші», которая состоится в 19:00.

Почитатели спорта могут поддержать любимую команду на матче по хоккею с шайбой между командами «Барыс» и «Динамо Минск». Встреча пройдет в Ледовом дворце «Барыс Арена» в рамках Чемпионата КХЛ сезона 2019-2020гг. Начало игры – в 17:00.