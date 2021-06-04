Какие мероприятия пройдут в День государственных символов в столице
Так, сегодня в этно-мемориальном комплексе «Карта Казахстана «Атамекен» состоится круглый стол на тему «Ұлттық рәміздер — елдігіміздің реңі, теңдігіміздің тірегі».
Мемориальный комплекс жертв политических репрессий «АЛЖИР» проведет в своих аккаунтах в социальных сетях выставку «Бірлік пен бейбітшілік нышандары», а также лекцию «Мемлекеттік рәміздер – еліміздің нышаны».
Вместе с тем открытый онлайн-урок «Мемлекеттік рәміздер – ұлттық мақтаныш» организует Центр сохранности историко-культурного наследия, который будет доступен в соцсетях, в том числе в Facebook, Instagram.
Кроме того, выставка прикладного искусства студентов политехнического колледжа «Тәуелсіз елдің ертеңі – талантты жастар», а также видеоролик «Мемлекеттік рәміздер-Тәуелсіздік белгісі» в режиме онлайн можно будет посмотреть в Facebook, Instagram.
В свою очередь Музей Сакена Сейфуллина проведет выставку фотографий «Мемлекеттің басты нышаны – Рәміздер» на своих страницах в Facebook и Instagram.
Отметим, с полным списком мероприятий можно ознакомиться по здесь.