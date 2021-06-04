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    11:30, 04 Июнь 2021 | GMT +6

    Какие мероприятия пройдут в День государственных символов в столице

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Опубликован список мероприятий, которые пройдут в Нур-Султане 4 июня - в День государственных символов Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

    Так, сегодня в этно-мемориальном комплексе «Карта Казахстана «Атамекен» состоится круглый стол на тему «Ұлттық рәміздер — елдігіміздің реңі, теңдігіміздің тірегі».

    Мемориальный комплекс жертв политических репрессий «АЛЖИР» проведет в своих аккаунтах в социальных сетях выставку «Бірлік пен бейбітшілік нышандары», а также лекцию «Мемлекеттік рәміздер – еліміздің нышаны».

    Вместе с тем открытый онлайн-урок «Мемлекеттік рәміздер – ұлттық мақтаныш» организует Центр сохранности историко-культурного наследия, который будет доступен в соцсетях, в том числе в Facebook, Instagram.

    Кроме того, выставка прикладного искусства студентов политехнического колледжа «Тәуелсіз елдің ертеңі – талантты жастар», а также видеоролик «Мемлекеттік рәміздер-Тәуелсіздік белгісі» в режиме онлайн можно будет посмотреть в Facebook, Instagram.

    В свою очередь Музей Сакена Сейфуллина проведет выставку фотографий «Мемлекеттің басты нышаны – Рәміздер» на своих страницах в Facebook и Instagram.

    Отметим, с полным списком мероприятий можно ознакомиться по здесь.

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