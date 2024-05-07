Какие мероприятия пройдут в Астане к 7 и 9 Мая

В Астане запланировано более 50 различных мероприятий, посвященных празднованию 7 Мая – Дня защитника Отечества и 9 Мая – Дня Победы. В том числе пройдут концерты, научные конференции, классные часы в школах, спектакли и др., передает агентство Kazinform со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

7, 8, 9 мая в местах массового скопления людей волонтеры будут проводить блиц-опрос и раздавать в общественных местах ленту Победы.

7 мая в 16:00 в Государственной академической филармонии им. Е. Рахмадиева запланирована концертная программа «Отан деп соққан жүректер» с участием творческих коллективов силовых структур Республики Казахстан, звезд эстрады. В этот же день в 16: 00 в связи с Днем Защитника Отечества на Арбате будет организован концерт и торжественный марш с военно-патриотическим оркестром Вооруженных сил Республики Казахстан.

В Государственном академическом русском драматическом театре им. М.Горького 7 мая в 18:00 состоится спектакль «Алия».

Также 7 мая в 10:00 в Ботаническом саду будет организован мастер-класс по йоге.

В театре кукол 7, 9 мая в 12:00 и 16:00 запланирована сказка «Письмо отца», а 9 мая в 18:00 в Государственном театре драмы и комедии им. А. Мамбетова – спектакль «Тыныштық күзетшісі».

В колледже сервиса и туризма 8 мая в 11:00 состоится лекция, посвященная Великой Отечественной войне, а в Центре обеспечения сохранности памятников и объектов историко-культурного наследия 10 мая в 10:00 пройдет лекция «Памятники славным девушкам казахского народа в столице».

В паралимпийском тренировочном центре 9 мая в 15:00 состоится открытый турнир города Астаны по волейболу сидя, а 11 мая – открытый городской турнир по настольному теннису (интеллект) города Астаны, с 10 по 12 мая в 09:00 – открытый турнир по волейболу среди девушек и лиц с ограниченными возможностями (слух, зрение), открытый чемпионат города по шашкам, первенство города по гребле на байдарках и каноэ «Веселые старты», посвященные Дню Победы в спортивном комплексе «Толкын», 15 мая в Ботаническом саду пройдет легкоатлетическая эстафета среди школьников Есильского района.

А в Центре обеспечения сохранности памятников и объектов историко-культурного наследия с 8 по 13 мая с 10:00 до 18:00 будет организована выставка «Отан үшін от кешкендер».

9 мая будут возложены цветы к памятникам Бауыржана Момышулы, Рахимжана Кошкарбаева, Талгата Бигельдинова, Маншук Маметовой, Алии Молдагуловой, Ивана Панфилова. Также будут возложены цветы к монументальному комплексу, посвященному воинам, погибшим в Великой Отечественной войне. В 18:00 на бульваре «Нұрлы жол» будет организовано караоке.

10 мая в 12:00 в Детской художественной школе пройдет выставка рисунков «Дороги Победы», посвященная подвигу народных героев С. Нурмаганбетова и Р. Кошкарбаева.

В честь праздника 10 мая в 10:00 пройдут военно-патриотические игры среди студентов колледжей Сарыаркинского района.

22 - 24 мая в населенном пункте Железнодорожников состоится военно-патриотический сбор «Айбын-2024», посвященный 100-летию Сагадата Нурмагамбетова.