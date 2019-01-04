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Какие мероприятия пройдут в Астане 5-9 января

4 Января 2019 20:54 103
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Какие мероприятия пройдут в Астане 5-9 января

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - План мероприятий в учреждениях культуры и спорта города Астаны публикует МИА «Казинформ» со ссылкой на управление культуры города Астаны.

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С 18 декабря 2018 года по 17 февраля 2019 года на территории Городской площади, у ТРЦ «Хан Шатыр», в Ботаническом саду проходит цикл мероприятий в рамках фестиваля AstanaWinterLand.       

Новогодняя цирковая программа «Птица счастья» проводится в столичном цирке с 20 декабря 2018 года по 7 января 2019 года.

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В 10:00-11:00, 17:00-18:00 - спортивные мероприятия в ледовых городках.      

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Ключевые слова: Астана,
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Гульмира Байзакова

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