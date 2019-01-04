Какие мероприятия пройдут в Астане 5-9 января

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - План мероприятий в учреждениях культуры и спорта города Астаны публикует МИА «Казинформ» со ссылкой на управление культуры города Астаны.

Во Дворце Независимости проходят выставки: персональная художественная выставка «Династия Аканаевых», выставка современного искусства, персональная выставка «Мир сновидений» преподавателя средней школы №52 Ж. Кайрата. Персональная художественная выставка Рустема Беркимбаева «Путь надежды», персональная выставка С. Махамбетова «Баллада гор и степей», выставка «Антиквариат». Выставка Молодежного объединения Союза художников города Астаны «Менің елім - Мәңгілік ел»

С 18 декабря 2018 года по 17 февраля 2019 года на территории Городской площади, у ТРЦ «Хан Шатыр», в Ботаническом саду проходит цикл мероприятий в рамках фестиваля AstanaWinterLand.

Новогодняя цирковая программа «Птица счастья» проводится в столичном цирке с 20 декабря 2018 года по 7 января 2019 года.

С 1 по 9 января в 12:00 и 14:00 (сб, вс) в Театре кукол показывают новогоднюю сказку от Дедушки Мороза «Проделки ведьмы в Новогоднюю ночь».

5 января

В 10:00 - VI Международный фестиваль детского и юношеского творчества «Феерия». Место проведения: Дворец «Жастар».

В 10:00-11:00, 17:00-18:00 - спортивные мероприятия в ледовых городках.

В 12:00 зоологическую фантастику К. Сен-Санса «Карнавал животных» представят в ГТОБ «Астана Опера».

7 января

В 17:00 - концерт «Музыкальные каникулы в «Астана Опера».