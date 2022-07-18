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Какие мероприятия пройдут на этой неделе в Нур-Султане
18 Июля 2022 23:00

Какие мероприятия пройдут на этой неделе в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На этой неделе культурные учреждения столицы запланировали проведение ряда мероприятий на любой вкус и возраст. Астанчан ждут познавательные часы, спектакли, премьеры и концерты, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

С 22 по 24 июля в Столичном театре кукол будут показывать японскую народную сказку «Как появилось эхо».

Музыкальный театр юного зрителя 18 и 19 июля в 19:00 приглашает на премьеру перфоманса «Үнсіздік». Вечером 20 июля МТЮЗ представит мюзикл «Шәмші» и комедийный абсурд «GoDo». Днем позже можно будет посмотреть музыкально-поэтический спектакль «Ғашық-жүрек». 22 июля состоится концерт-постановка «ТЕАТР ӘЛЕМІ», 23 июля – лирическая комедия «Махаббат бар ма?», 24 июля – музыкальная драма «Абай-Тоғжан».

В детской библиотеке № 2 19 июля проведут экологический час «Из тысячи планет, Земли прекрасней нет», а в детской библиотеке № 8 – экочас «Маленькие чудеса большой природы». 20 июля детская библиотека № 5 приглашает на показ мультипликационных фильмов «Лето зря не проводи – в библиотеку приходи!...», в это время в массовой библиотеке № 2 организуют мастер-класс «Қағаздан қол өнер». В тот же день урок тренинг «Нашақорлыққа – жол жоқ» можно посетить в детской библиотеке № 3. В Централизованной библиотечной системе 22 июля проведут литературный час «Ғашықтық ғаламаты». В течение всей недели с 19 по 23 июля в массовой библиотеке № 15 будут работать клубы и кружки по арт-терапии, шахматам, тогызкумалак, английскому языку.

В выходные дни, 23 и 24 июля с 12:00 до 22:00 центром по развитию креативных индустрий будет организована программа Creative Summer на площадке Demalys Promenade, общественного пространства «Самал» и городской площади. В это время у монумента «Байтерек» состоятся концерты выходного дня.


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