Какие мероприятия пройдут ко Дню столицы в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В этом году в Казахстане отмечают 25-летие Астаны. В честь праздника в столице проводят более ста разноплановых мероприятий. Жителей и гостей города приглашают посетить фестивали, выставки, концерты. Практически все площадки открыты для гостей, вход бесплатный, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата Астаны.

6 июля с 10 до 15 часов на площадке перед Международным выставочным центром ЭКСПО будет проходить республиканский плэнер художников «Гүл шаһары – Астана». В онлайн-конкурсе приняли участие 80 работ, на площадке мероприятия откроют выставку, на которой представят 15 лучших из них. Вход бесплатный.

С 10 до 18 часов на площадке ЭКСПО также будет проходить экофестиваль для детей и взрослых «Гүл Астана». Вход для гостей бесплатный.

С 10 до 18 часов в музейно-мемориальном комплексе «Алжир» состоится выставка «Ел жүрегі - Астана».

Во всех жилых массивах столицы пройдут концерты «Думанды Астана» для жителей и гостей города.

В Байконырском районе :

жилой массив Кирпичный – в 12 -13:30;

СМП – в 14 -15:30;

жилой массив Ондирис – улица Акбидай, 6 в 16 -17:30;

В Сарыаркинском районе:

жилой массив Коктал – парк в 11-12:40;

городская площадь - в 15 -20;

В Нуринском районе :

улица Сыганак, 1 – в 14-15:40;

В Есильском районе:

жилой массив Пригородный – в 12:15;

В Алматинском районе:

жилой массив Промышленный – ул. Шалкоде, 1 в 15 -16:30;

жилой массив Интернациональный - ул Мекере, 2/1 в 15-16:30.

Вход на все концерты свободный.

На площадке ЭКСПО состоится праздничный концерт под открытым небом OPEN AIR. На мероприятии выступят звезды отечественной эстрады Маржан Арапбаева, Аука, Дос, Akha, Мирас Жугунусов, Казбек Курайш, Еркеш Хасен, Qanay, Raim. Кроме того, зрителей ждет тайная звезда. Начало в 18: 00. Вход бесплатный.

В 18 часов в Музыкальном театре юного зрителя будут показывать лирическую комедию «Махаббат бар ма?».

В 19 часов на площади Қазақ елі начнется Гала-концерт «Жайнай бер, Астана».

В 19:00 в Государственном театре драмы и комедии им. А. Мамбетова представят драму «Болмаған балалық шақ». Билеты на все спектакли можно приобрести на сайте Тикетон.

В 19:00 в Казахском музыкально-драматическом театре им. К. Куанышбаева можно будет посмотреть популярную музыкальную драму «Гауһартас».

С 19:30 до 22:30 на сцене Амфитеатра Столичного парка будет проходить Международный военно-музыкальный фестиваль военных оркестров «Астана - мәдениет керуені».

6-8 июля в Центральном парке пройдет фестиваль Mereke Street, посвященный семейному отдыху. Время работы – с 10 до 22 часов. Вход свободный.

6-9 июля в Столичном цирке готовят звездную цирковую программу FRANKE SHOW. Начало в 16:00. Билеты на сайте Тикетон.

7 июля состоится Республиканская книжная выставка «KITAP FEST». Время работы с 11:00 до 19:00.

7 июля в Столичной филармонии состоится концерт «Шаншар, Алдараспан, Шымкент шоу».

В это же время в Музыкальном театре юного зрителя будут показывать детективную трагикомедию «Восемь любящих женщин».

7-8 июля в 17:00 в амфитеатре пройдет музыкальный джазовый фестиваль JAZZ FEST. Билеты реализуются на сайте Тикетон.

8-9 июля в Центральном парке, на территории амфитеатра пройдет фестиваль уличной еды. Время работы с 12 до 20 часов. Вход бесплатный.

8-9 июля в 19:00 музыкальный театр юного зрителя представит премьеру этнофольклорного мюзикла «Кыз-Жибек».

8-9 июля в 18:00 в Театре «Жастар» состоится премьера комедии «Күле аласыз ба?» инклюзивного театра «Қанаттылар».

Для юных зрителей с 6 по 9 июля Театром кукол также подготовлена праздничная программа.