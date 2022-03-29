Какие мероприятия проводятся на этой неделе в Нур-Султане
Государственный академический русский драматический театр на этой неделе покажет три постановки. 29 и 30 марта в 19:00 можно будет посмотреть мелодраму А.Касона «Дикарь. Третье слово». 2 апреля в 11:00 юных зрителей приглашают на сказку А.Болдинова «Приключения Аистенка», в этот же день в 18:00 ч. состоится показ драмы А.Островского «Гроза».
29 марта в 18:00 ч. на сцене Государственной академической филармонии им.Е.Рахмадиева с концертом выступит ансамбль эстрадного танца «Алем». 31 марта в 19:00 в концертном зале «Астана» состоится концерт струнного квартета «В потоке времени». Вечером 2 апреля столичная филармония организует музыкальный вечер духового оркестра и камерного хора «Саундтреки компьютерных игр».
2 и 3 апреля в 16:00 ч. Столичный цирк приглашает гостей на программу Алматинского государственного цирка «EXCENTRIKO».
Театр «Жастар» покажет зрителям две постановки: 29 - 31 марта – комедию К.Жунисова «Пранк махаббат», 2 и 3 апреля – драму И. Есенберлина «Ғашықтар».
В театре кукол с 28 по 31 марта проводится шоу ростовых кукол «Наурыз-думан», 1-3 апреля можно будет посмотреть инсценировку сказки Г.Х.Андерсена «Еще раз о Русалочке» по мотивам одноименного мультфильма.
31 марта и 1 апреля Музыкальный театр юного зрителя покажет комедию «Доходное место», а 3 апреля - музыкально-поэтический спектакль «Ғашық-Жүрек».
На сцене Nomad City Hall 1 и 2 апреля представят премьеру «Боранды бекет» Ш.Айтматова .
Немало мероприятий на этой неделе проводит и дирекция объединенных музеев города Нур-Султана. Почти все они будут организованы в онлайн формате, чтобы можно было охватить как можно больше людей. 1 апреля в аккаунтах этно-мемориального комплекса «Карта Казахстана «Атамекен» проведут лекцию «Табиғат сыйлаған дарын», посвященную 100-летнему юбилею известной казахстанской певицы Розы Баглановой.
1 апреля дирекция организует выставку «В те кровавые времена», а 3 апреля – экспозицию «Судеб связующая нить».
30 марта в Музее Сакена Сейфуллина традиционно проведут онлайн-видеоэкскурсию, 31 марта – опубликуют исследование-статью «Сәкен және Рахима Халфина».
Столичные библиотеки в течение недели проводят книжные выставки, приуроченные к знаковым датам, часы чтения, встречи, обзоры литературы и дни открытых дверей. К участию приглашаются все желающие.