Какие мероприятия проводятся на этой неделе в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Еженедельно столичные учреждения культуры организуют целый ряд мероприятий для разнообразия досуга горожан. На этой неделе жители и гости города могут посетить несколько концертов, насладиться игрой любимых театральных артистов, сидя дома, послушать лекции о выдающихся деятелях страны и даже посетить музей онлайн. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

Государственный академический русский драматический театр на этой неделе покажет три постановки. 29 и 30 марта в 19:00 можно будет посмотреть мелодраму А.Касона «Дикарь. Третье слово». 2 апреля в 11:00 юных зрителей приглашают на сказку А.Болдинова «Приключения Аистенка», в этот же день в 18:00 ч. состоится показ драмы А.Островского «Гроза».

29 марта в 18:00 ч. на сцене Государственной академической филармонии им.Е.Рахмадиева с концертом выступит ансамбль эстрадного танца «Алем». 31 марта в 19:00 в концертном зале «Астана» состоится концерт струнного квартета «В потоке времени». Вечером 2 апреля столичная филармония организует музыкальный вечер духового оркестра и камерного хора «Саундтреки компьютерных игр».

2 и 3 апреля в 16:00 ч. Столичный цирк приглашает гостей на программу Алматинского государственного цирка «EXCENTRIKO».

Театр «Жастар» покажет зрителям две постановки: 29 - 31 марта – комедию К.Жунисова «Пранк махаббат», 2 и 3 апреля – драму И. Есенберлина «Ғашықтар».

В театре кукол с 28 по 31 марта проводится шоу ростовых кукол «Наурыз-думан», 1-3 апреля можно будет посмотреть инсценировку сказки Г.Х.Андерсена «Еще раз о Русалочке» по мотивам одноименного мультфильма.

31 марта и 1 апреля Музыкальный театр юного зрителя покажет комедию «Доходное место», а 3 апреля - музыкально-поэтический спектакль «Ғашық-Жүрек».

На сцене Nomad City Hall 1 и 2 апреля представят премьеру «Боранды бекет» Ш.Айтматова .

Немало мероприятий на этой неделе проводит и дирекция объединенных музеев города Нур-Султана. Почти все они будут организованы в онлайн формате, чтобы можно было охватить как можно больше людей. 1 апреля в аккаунтах этно-мемориального комплекса «Карта Казахстана «Атамекен» проведут лекцию «Табиғат сыйлаған дарын», посвященную 100-летнему юбилею известной казахстанской певицы Розы Баглановой.

1 апреля дирекция организует выставку «В те кровавые времена», а 3 апреля – экспозицию «Судеб связующая нить».

30 марта в Музее Сакена Сейфуллина традиционно проведут онлайн-видеоэкскурсию, 31 марта – опубликуют исследование-статью «Сәкен және Рахима Халфина».

Столичные библиотеки в течение недели проводят книжные выставки, приуроченные к знаковым датам, часы чтения, встречи, обзоры литературы и дни открытых дверей. К участию приглашаются все желающие.