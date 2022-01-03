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Какие мероприятия проводятся для развития массового спорта в Нур-Султане

3 Января 2022 17:00
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Какие мероприятия проводятся для развития массового спорта в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Спорт – залог здоровья. Для развития массового спорта в городе Нур-Султан изучен лучший мировой опыт, разработана специальная программа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

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В рамках программы прошли дворовые лиги по спорту (футбол, стритбол).

Развивается Футбол и велоспорт

Для охвата всех дворов города и эффективного использования имеющихся площадей проведена Дворовая лига на 16 площадках, расположенных в 4 районах. Лига длилась три месяца. В ходе нее были проведены внутрирайонные, межрайонные, городские туры. В нем приняли участие 1760 человек.

Кроме того, для граждан в городе созданы все условия для занятия спортом. В частности, в городе имеется 318 открытых футбольных полей, 23 стрит-воркаут-площадки, а также 40 специальных баскетбольных площадок.

Также развивается велоспорт. В частности, значительно увеличилось и количество велодорожек.

На сегодняшний день проложено 70 км велодорожек. В планах – укладка 123 км велодорожек. Рядом с зеленым поясом введено в эксплуатацию 23 км велодорожки.

В парках города Нур-Султан также растет число занимающихся спортом. В триатлон парке, Столичном, Жеруйык, Ботаническом парках есть специальные дорожки для бега и велосипедов. Все это делается для развития массового спорта.

Smart sport-доступный спорт

В настоящее время известно, что спортивные мероприятия приостановлены из-за глобальной пандемии. Учитывая эту ситуацию, в целях повышения интереса жителей столицы к спорту, каждый месяц проводятся онлайн соревнования по бегу и велопробегу. Горожане могут бегать в любое удобное для них время, в любом парке и делиться своими впечатлениями через приложение «Страва». Также были организованы онлайн соревнования по тогызкумалак, шахматам и шашкам через специальную платформу.

Также в целях развития массового спорта разрабатывается интеллектуальный спортивный проект, который сделает спорт доступным для населения в соответствии с современными требованиями. Планируется охватить всю спортивную инфраструктуру города, спортивные залы, тренеров в спортивных учреждениях, спортивные мероприятия и другую информацию через одно мобильное приложение. В общем, это будет площадка, на которой жители смогут свободно обмениваться мнениями. Это приложение позволяет оптимизировать процесс приема в спортивные школы.

В городе имеется более 30 дворовых клубов. На текущей момент в них обучаются и тренируются более 3 000 детей из социально уязвимых слоев населения бесплатно.

С целью увеличения охвата граждан, занимающихся физической культурой и спортом, разработана программа «Доступный спорт».
Проект «Доступный спорт» продолжил свою работу в ноябре в спортивных залах столицы. Занятия по 6 видам спорта (фитнесс/зумба, скандинавская ходьба, карате, бег, тогызкумалак, настольный теннис) проводятся в более чем 40 локациях по всему городу. Скандинавская ходьба проводится в парках на свежем воздухе. Любой желающий может выбрать вид спорта и тренироваться 3 раза в неделю. В проекте задействованы тренера высшей категории, мастера спорта, квалифицированные инструкторы. Тренировки проводятся в дворовых клубах, спортивных центрах и Дворцах спорта, в том числе в легкоатлетическом манеже «QAZAQSTAN», во Дворце Независимости, в Ледовом Дворце «Алау».

Проект стал популярным среди жителей столицы и в социальной сети Instagram. Ежедневно в Instagram публикуются видео и фото с тренировок, подписчики оставляют свои отзывы и пожелания.

Общий охват участников составил около 20 тысяч человек.

В 2022 году реализация проекта планируется на летний период.


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#Нур-Султан   #Акимат   #Спорт  
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