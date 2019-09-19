Какие мероприятия проведут к 175-летию Абая в ВКО

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – О намечающихся мероприятиях рассказали на заседании Восточно-Казахстанской областной комиссии по проведению празднования 175-летия Абая Кунанбаева. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр города Семея.

В Восточном Казахстане проведут международные научно-практические конференции с участием тюркологов, предположительно в ней примут участие представители зарубежных стран: Индии, Венгрии, России, Азербайджана и Польши.

В музейном комплексе «Жидебай-Бөрілі» Абайского района пройдет мероприятие с участием художников «Абай – Ұлы ойшыл».

В театре имени Абая Кунанбаева готовятся спектакли на двух языках. Для их подготовки будут привлечены ведущие режиссеры и артисты Казахстана. Зрители увидят такие мюзиклы как «Абай», «Заман неткен тар еді», «Абай - Әйгерім» и спектакль «Жас Абай».

Кроме того, на национальном уровне запланированы Абайские чтения, которые охватят студентов со всей страны.

«Жизнь и творчество Абая – это яркий пример служения своей стране. Во время празднования 175-летия особое внимание будет уделено мероприятиям среди молодежи», – подчеркнул руководитель управления культуры, архивов и документации ВКО Азамат Мухамедчинов.

Пока еще в планах проведение областного фестиваля студенческого творчества «Құлақтан кіріп бойды алар» по музыкальным композициям Абая, республиканского айтыса среди молодых акынов, интеллектуальные квесты среди молодежи «Abai jolymen - Дорогами Абая», а также массовый диктант с использованием латинской графики «Абай дара тұлға, дана тұлға».

Помимо этого, в списке крупных региональных событий: круглый стол на тему «Роль Абая в укреплении межэтнических и межконфессиональных отношениях», в котором примут участие представители религиозных объединений и этнокультурных центров.

Комплекс мероприятий в юрточном городке Абайского района включит в себя театральные постановки, выступления исполнителей, показ редких книг, музейных и археологических экспонатов, выставки мастеров прикладного искусства и многое другое.